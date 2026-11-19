Trump, Putin ve Şi Cinping ile görüşmesini 10 üzerinden 12 puanla değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ÇHC Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen üçlü görüşmeye en yüksek notunu verdi. NBC News televizyon kanalının Beyaz Saray yetkilisiyle telefon görüşmesi yapan muhabiri Gabe Gutierrez'e dayandırdığı habere göre, Amerikan lideri bu diyaloğu «harika» olarak nitelendirdi ve zirve katılımcılarının «fantastik ilişkiler» kurmayı başardığını vurguladı.
«Sanırım görüşme 12 puanlık geçti. Sıfırdan ona kadar olan ölçekte 12 puanla sonuçlandı. Müzakereler çok iyi geçti», dedi Donald Trump.
Müzakerelerin ana konuları: Ukrayna ve «süper zeka»
Üç dünya liderinin müzakereleri 19 Kasım'da Çin'in Şenzen şehrinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında gerçekleşti. «Silin Şançjuan» devlet konukevinde geçen sohbet yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
NBC News gazetecisi Gabe Gutierrez'in bildirdiğine göre, Washington liderinin görüşmelerinin ana ve merkezi konusu Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümü oldu. Bununla birlikte, İran çevresindeki duruma müzakereler sırasında neredeyse değinilmedi.
Ayrıca Donald Trump ve Şi Cinping, ABD Başkanı'nın «süper zeka» olarak adlandırdığı yapay zeka alanında temel kısıtlayıcı normlar ve kurallar getirmenin gerekliliğini ayrıca tartıştılar.
Zirve detayları
Temel bilgiler ve sonuçlar
Tarih ve yer
19 Kasım 2026, Şenzen («Silin Şançjuan» konukevi)
Süre
Üçlü görüşme — ~1,5 saat; Putin ve Trump diyaloğu — ~40 dakika
Ana gündem
Ukrayna krizinin çözümü ve yapay zeka için kısıtlayıcı normlar
Nihai belge
Nükleer risklerin azaltılması ve BM'nin reformu üzerine ortak barış bildirisi
Ortak barış bildirisi ve ikili diyalog
Şenzen'deki genel zirvenin yanı sıra Vladimir Putin ve Donald Trump arasında yaklaşık 40 dakika süren ayrı ikili müzakereler de gerçekleştirildi.
Tarihi üçlü zirvenin sonuçlarına göre Rusya, ABD ve Çin liderleri ortak bir barış bildirisi kabul ettiler. Bu belgede üç büyük güç lideri, nükleer riskleri azaltma konusundaki diyaloğu sürdürmeye ve Birleşmiş Milletler'i (BM) reforme etmeye kararlı olduklarını resmen teyit ettiler.
Sizce Donald Trump'ın zirveye verdiği yüksek not ve üç büyük güç tarafından kabul edilen ortak barış bildirisi, önümüzdeki aylarda Ukrayna krizi ve küresel siyasette gerçek değişikliklere yol açacak mı? Fikrinizi yorumlarda belirtin!
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