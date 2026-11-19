ABD Başkanı Donald Trump Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ÇHC Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen üçlü görüşmeye en yüksek notunu verdi. NBC News televizyon kanalının Beyaz Saray yetkilisiyle telefon görüşmesi yapan muhabiri Gabe Gutierrez'e dayandırdığı habere göre, Amerikan lideri bu diyaloğu «harika» olarak nitelendirdi ve zirve katılımcılarının «fantastik ilişkiler» kurmayı başardığını vurguladı.

«Sanırım görüşme 12 puanlık geçti. Sıfırdan ona kadar olan ölçekte 12 puanla sonuçlandı. Müzakereler çok iyi geçti», dedi Donald Trump.

Müzakerelerin ana konuları: Ukrayna ve «süper zeka»

Üç dünya liderinin müzakereleri 19 Kasım'da Çin'in Şenzen şehrinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında gerçekleşti. «Silin Şançjuan» devlet konukevinde geçen sohbet yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

NBC News gazetecisi Gabe Gutierrez'in bildirdiğine göre, Washington liderinin görüşmelerinin ana ve merkezi konusu Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümü oldu. Bununla birlikte, İran çevresindeki duruma müzakereler sırasında neredeyse değinilmedi.