Öğretmen, tuvalette mahsur kalan öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

·10·Dünya
Öğretmen, tuvalette mahsur kalan öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Brezilya'da 24 yaşındaki bir öğretmen, öğrencisine yardım etmeye çalışırken hayatını kaybetti. Nayara Karmo adlı öğretmenin, tuvalette mahsur kalan öğrencisine yardım etmek için harekete geçtiği bildirildi. Ancak olay trajik bir şekilde sonuçlandı ve genç öğretmenin yaşamı sona erdi.

Haberlere göre Nayara, tuvalette kilitli kalan öğrenciye kapıyı açması için anahtarları uzatmaya çalıştı. Ardından bölgeden pencere yoluyla çıkmaya çalıştı. Ancak zemin gibi görünen bir alçıpan panele bastı. Bu panel bir insanın ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlanmadığı için kırıldı ve öğretmen aşağı düştü.

Trajik olay 21 Ekim Çarşamba günü Brezilya'nın Guarulhos şehrinde bulunan FISK Taboão dil okulunda meydana geldi. Nayara, binanın üst kısmından birinci kata düştü. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, onu merdivenlerin yakınında yatarken buldu ve hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu bilgi Need To Know tarafından aktarıldı.

Okul topluluğu, genç öğretmenin vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek onun çalışkanlığını ve öğrencilerine olan sevgisini vurguladı.

Okulun açıklamasında, "Nay harika bir öğretmendi. İşini büyük bir tutku ve özveriyle yapar, tüm öğrencilerini çok severdi. Samimiyeti, nezaketi ve mesleğine olan aşkıyla çevresindeki insanları kendine çeken özel biriydi" ifadeleri yer aldı.

Eğitim kurumu temsilcileri, onun hatırasının her zaman kalplerde yaşayacağını belirttiler.

Okul yönetimi, "Onun eğitime olan sevgisi, fedakarlığı ve kalplere ışık saçan samimiyeti anılarımızda ve yüreklerimizde yaşamaya devam edecek" diye vurguladı.

Nayara Karmo için veda töreni ve cenaze merasiminin 23 Ekim'de Guarulhos'ta yapılması planlandığı bildirildi.

Nayara KarmoBrezilyaFISK TaboãoGuarulhosKaza
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tuvalette 13 saat: Belçikalı milletvekili kapı kilitli kalınca geceyi mahsur geçirdiTuvalette 13 saat: Belçikalı milletvekili kapı kilitli kalınca geceyi mahsur geçirdi17 Eylül 21:46İtalyan öğrenciler yedi metrelik kağıt uçakla rekor kırdıİtalyan öğrenciler yedi metrelik kağıt uçakla rekor kırdıDün 23:44Çinli "Bakır Kralı" ömür boyu hapse mahkum edildi: Büyük Maike imparatorluğunun çöküşüÇinli "Bakır Kralı" ömür boyu hapse mahkum edildi: Büyük Maike imparatorluğunun çöküşüDün 23:27Yandex, üç süper bilgisayarını da yeni yerlere tahliye ettiYandex, üç süper bilgisayarını da yeni yerlere tahliye ettiDün 23:07Azerbaycan'da TikTok'ta küfreden blog yazarı 15 gün hapis cezasına çarptırıldıAzerbaycan'da TikTok'ta küfreden blog yazarı 15 gün hapis cezasına çarptırıldıDün 17:00ABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldıABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldıDün 13:42
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu