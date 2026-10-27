Öğretmen, tuvalette mahsur kalan öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Brezilya'da 24 yaşındaki bir öğretmen, öğrencisine yardım etmeye çalışırken hayatını kaybetti. Nayara Karmo adlı öğretmenin, tuvalette mahsur kalan öğrencisine yardım etmek için harekete geçtiği bildirildi. Ancak olay trajik bir şekilde sonuçlandı ve genç öğretmenin yaşamı sona erdi.

Haberlere göre Nayara, tuvalette kilitli kalan öğrenciye kapıyı açması için anahtarları uzatmaya çalıştı. Ardından bölgeden pencere yoluyla çıkmaya çalıştı. Ancak zemin gibi görünen bir alçıpan panele bastı. Bu panel bir insanın ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlanmadığı için kırıldı ve öğretmen aşağı düştü.

Trajik olay 21 Ekim Çarşamba günü Brezilya'nın Guarulhos şehrinde bulunan FISK Taboão dil okulunda meydana geldi. Nayara, binanın üst kısmından birinci kata düştü. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, onu merdivenlerin yakınında yatarken buldu ve hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu bilgi Need To Know tarafından aktarıldı.

Okul topluluğu, genç öğretmenin vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek onun çalışkanlığını ve öğrencilerine olan sevgisini vurguladı.

Okulun açıklamasında, "Nay harika bir öğretmendi. İşini büyük bir tutku ve özveriyle yapar, tüm öğrencilerini çok severdi. Samimiyeti, nezaketi ve mesleğine olan aşkıyla çevresindeki insanları kendine çeken özel biriydi" ifadeleri yer aldı.

Eğitim kurumu temsilcileri, onun hatırasının her zaman kalplerde yaşayacağını belirttiler.

Okul yönetimi, "Onun eğitime olan sevgisi, fedakarlığı ve kalplere ışık saçan samimiyeti anılarımızda ve yüreklerimizde yaşamaya devam edecek" diye vurguladı.

Nayara Karmo için veda töreni ve cenaze merasiminin 23 Ekim'de Guarulhos'ta yapılması planlandığı bildirildi.