Çin'de 11 yaşındaki çocuk 14 saat ders çalıştıktan sonra hastanelik oldu

·29·Dünya
Çin'de 11 yaşındaki çocuk 14 saat ders çalıştıktan sonra hastanelik oldu

Çin'in Çangşa şehrinde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk, ebeveynlerinin gözetiminde 14 saat boyunca ara vermeden ödevlerini yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Uzun süreli çalışma ve psikolojik baskı, çocuğun sağlığını ciddi şekilde etkiledi.

Çin'de eğitimde yüksek başarı elde etme arzusu bir sır değil. Ancak bazı durumlarda, akademik başarı için gösterilen aşırı çaba çocukların sağlığını tehlikeye atabiliyor.

Yakın zamanda yaşanan bu olay buna bir örnek teşkil ediyor. 11 yaşındaki çocuk, sabah 08:00'den akşam 22:00'ye kadar hiç dinlenmeden ödevlerini yaptı. Saat 23:00'e gelindiğinde ise durumu kötüleşti: çocuk huzursuzlandı, hızlı nefes almaya başladı, baş dönmesi, baş ağrısı ve el-ayaklarında uyuşma şikayetleri ortaya çıktı.

Tüm gün boyunca ders çalışmasını denetleyen ebeveynleri endişelenerek çocuğu yerel bir hastaneye götürdü. Doktorlar, yapılan muayeneler sonucunda çocukta aşırı hızlı nefes alıp vermeye bağlı bir solunum bozukluğu olan hiperventilasyon tespit etti.

14 saatlik çalışma çocuğun durumunu kötüleştirdi

Olay geçen ayın sonunda meydana geldi. Sadece Lyanlyan ismiyle tanınan çocuğa doktorlar, nefes maskesi takarak nefesini düzene sokmayı öğrettiler.

Uzmanlar, çocukta gözlemlenen durumun aşırı hızlı ve derin nefes alıp vermekten kaynaklandığını belirtiyor. Bunun nedeninin ise ebeveynlerinin onu 14 saat boyunca aralıksız ders çalışmaya zorlaması sonucu oluşan psikolojik baskı olduğu ifade ediliyor.

Bu tür solunum bozuklukları göğüste sıkışma, nefes darlığı hissi, baş dönmesi, el-ayaklarda, dudaklarda ve hatta tüm vücutta uyuşma gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Ağır vakalarda kas sertleşmesi, parmaklarda kasılma ve ellerin anormal bir şekil alması da görülebilir. Zamanında tıbbi müdahale yapılmazsa, bu durum hasta için hayati tehlike oluşturabilir.

Benzer vakalar artıyor

Lyanlyan'ın başına gelen olay nadir bir durum gibi görünebilir. Ancak Çangşa Merkez Hastanesi verilerine göre, sadece çocuk acil servisi ağustos ayında benzer şikayetlerle başvuran 30'dan fazla reşit olmayan hastayı kabul etti.

Bu rakamın önceki aylara göre on kat daha fazla olduğu kaydedildi. Uzmanlar, bu tür durumların ana nedenleri olarak eğitimdeki baskıyı, sınavlar nedeniyle oluşan kaygıyı ve cep telefonlarının uzun süre kullanılmasını gösterdi.

Lyanlyan'ın yaşadığı olay, Çin'de eğitimde yüksek başarıya olan aşırı tutkuyu ve öğrencilerin üzerindeki baskı sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

Ülkede 'gaokao' olarak adlandırılan karmaşık üniversite giriş sınavları, gençlerin geleceğini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı öğrenciler yüksek sonuçlar elde etmek için çok büyük bir psikolojik baskı altında kalıyor.

Bu olay, çocukların eğitiminin önemli olmasına rağmen sağlıklarının ve dinlenmelerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Aralıksız çalışmak yerine düzenli molalar vermek, yeterince dinlenmek ve çocuğun psikolojik durumunu dikkate almak, sağlıklı gelişimi için çok önemlidir.

ÇangşaLyanlyanHiperventilasyonGaokaoEğitim
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çinli gençler ülkedeki en önemli sınavın bitişini kutluyorÇinli gençler ülkedeki en önemli sınavın bitişini kutluyor11 Haziran 13:44Çin'de anaokulu öğrencisi mahkeme görevlilerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldıÇin'de anaokulu öğrencisi mahkeme görevlilerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldı29 Eylül 04:42Yılan sokan çocuğu ailesi 12 saat kutsal nehirde tuttuYılan sokan çocuğu ailesi 12 saat kutsal nehirde tuttu12 Ekim 10:45Novosibirsk'te 12 yaşındaki kız çocuğu iki çocuğu bıçakla yaraladıNovosibirsk'te 12 yaşındaki kız çocuğu iki çocuğu bıçakla yaraladı30 Eylül 11:007 yaşındaki çocuk Fuji Dağı'nda babası tarafından 8 saat yalnız bırakıldı7 yaşındaki çocuk Fuji Dağı'nda babası tarafından 8 saat yalnız bırakıldı23 Ağustos 14:36Süper kahraman olmak istedi: 8 yaşındaki çocuk örümcek ısırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıSüper kahraman olmak istedi: 8 yaşındaki çocuk örümcek ısırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı6 Ağustos 18:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor