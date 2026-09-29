Çin'de anaokulu öğrencisi mahkeme görevlilerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldı

18 Eylül 2026 tarihinde Çin'in Zhejiang eyaletinin Pinghu şehrindeki bir anaokulunda öğrencilerden biri aniden rahatsızlandı. Zhejiang Online'ın haberine göre olay gerçekleşti.

Durumu fark eden öğretmenin çocuğu kucağına alarak hemen dışarı çıktığı ve hastaneye götürmeye çalıştığı bildirildi. O sırada çocuğunu almaya gelen ebeveynlerden biri olan Zhuang isimli bir adam, durumu görünce kendi aracıyla yardım etmeye karar verdi.

Çocuğu öğretmenle birlikte aracına alarak hastaneye doğru yola çıktı. Ancak yoldaki trafik sıkışıklığı nedeniyle zaman kaybetme riski oluştu. Bu sırada görev başında olan Pinghu Mahkemesi çalışanlarının aracını görerek yardım istediler.

Durumun aciliyetini anlayan mahkeme görevlileri, hemen özel ışıklarını ve sirenlerini açtı. Önden ilerleyerek arkadan gelen araca yol açtılar ve hastaneye kadar onlara eşlik ettiler.

Araç hastaneye ulaştığında çocuk acil servise alındı. Mahkeme görevlileri, çocuğun tıbbi yardım aldığından emin olduktan sonra görevlerine devam etmek üzere olay yerinden ayrıldılar.

Daha sonra çocuğun durumunun stabil olduğu ve ciddi bir tehlikenin bulunmadığı açıklandı.