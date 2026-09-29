Çin'de anaokulu öğrencisi mahkeme görevlilerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldı

·39·Dünya
Çin'de anaokulu öğrencisi mahkeme görevlilerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldı

18 Eylül 2026 tarihinde Çin'in Zhejiang eyaletinin Pinghu şehrindeki bir anaokulunda öğrencilerden biri aniden rahatsızlandı. Zhejiang Online'ın haberine göre olay gerçekleşti.

Durumu fark eden öğretmenin çocuğu kucağına alarak hemen dışarı çıktığı ve hastaneye götürmeye çalıştığı bildirildi. O sırada çocuğunu almaya gelen ebeveynlerden biri olan Zhuang isimli bir adam, durumu görünce kendi aracıyla yardım etmeye karar verdi.

Çocuğu öğretmenle birlikte aracına alarak hastaneye doğru yola çıktı. Ancak yoldaki trafik sıkışıklığı nedeniyle zaman kaybetme riski oluştu. Bu sırada görev başında olan Pinghu Mahkemesi çalışanlarının aracını görerek yardım istediler.

Durumun aciliyetini anlayan mahkeme görevlileri, hemen özel ışıklarını ve sirenlerini açtı. Önden ilerleyerek arkadan gelen araca yol açtılar ve hastaneye kadar onlara eşlik ettiler.

Araç hastaneye ulaştığında çocuk acil servise alındı. Mahkeme görevlileri, çocuğun tıbbi yardım aldığından emin olduktan sonra görevlerine devam etmek üzere olay yerinden ayrıldılar.

Daha sonra çocuğun durumunun stabil olduğu ve ciddi bir tehlikenin bulunmadığı açıklandı.

PinghuZhejiangZhejiang OnlinePinghu Mahkemesi ÇalışanlarıÇin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de insansı robot test sırasında mühendisin elindeki kumandaya tekme attıÇin'de insansı robot test sırasında mühendisin elindeki kumandaya tekme attı20 Eylül 11:40«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi10 Ağustos 08:44Çin'de afetler sırasında yeni bir tehlike büyüyor: Yapay zeka sahte videolarıÇin'de afetler sırasında yeni bir tehlike büyüyor: Yapay zeka sahte videoları28 Temmuz 16:1130 bin yıldan fazla süredir buzullarda saklanan mamut yavrusu tamamen korunmuş halde bulundu30 bin yıldan fazla süredir buzullarda saklanan mamut yavrusu tamamen korunmuş halde bulundu26 Eylül 14:52Türkiye'de şiddetli deprem anında çocuklara siper olan kreş çalışanları gündem olduTürkiye'de şiddetli deprem anında çocuklara siper olan kreş çalışanları gündem olduDün 15:51Kanguru yavruları annelerinin kesesinde nasıl büyür? İlginç gerçekler (video)Kanguru yavruları annelerinin kesesinde nasıl büyür? İlginç gerçekler (video)14 Eylül 20:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba