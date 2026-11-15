Çinli çocuk oyun oynarken burnuna dijital kilit taktı

Çin'de bir çocuk, burnuna dijital bir kilidin sıkışması sonucu beklenmedik bir olayın kahramanı oldu. Kilidin burnuna takılı olduğu fotoğrafları sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Çocukların oyun oynarken burunlarına küçük nesneler sokması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Örneğin; yapı taşı parçaları, küçük toplar, kalem kapakları veya kağıt parçaları bunlardan bazılarıdır. Ancak bir çocuğun burnuna dijital kilit sıkışması oldukça nadir görülen bir durum olsa gerek. Çin'in Hunan eyaletindeki Huaihua şehri itfaiyecileri bile böyle sıra dışı bir durumla karşılaşmayı beklemiyorlardı.

Edinilen bilgilere göre, küçük çocuğun dijital kilidi burnuna nasıl taktığı tam olarak bilinmiyor. Ancak kilitle oynadığı ve muhtemelen efsanevi Boğa Kral karakterini taklit etmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Her ne olursa olsun, bir noktada kilit burnuna sıkıştı ve çocuk kendine has bir "boğa halkası" ile baş başa kaldı.

Başlangıçta çocuk kilidi birkaç kez kendi başına çıkarmaya çalıştı. Ancak çabaları sonuç vermeyince ailesinden yardım istedi. Yetişkinler de kilidi çocuğa şiddetli acı vermeden ve yaralamadan çıkarmayı başaramadı. Bu yüzden yerel itfaiye ekiplerine başvurmaya karar verdiler.

Ancak bu durum kurtarma ekipleri için de kolay olmadı. Öncelikle itfaiyeciler çocuğu sakinleştirmeye çalıştılar. Ardından kilidi dikkatlice inceleyerek, zorla çekmenin veya aşırı baskı uygulamanın ciddi yaralanmalara yol açabileceğini anladılar. Böyle bir hareketin çocuğun burun kıkırdağına zarar verme ihtimali bile vardı.

Bu nedenle uzmanlar, kilidi çekip çıkarmak yerine özel bir makas yardımıyla keserek açmaya karar verdiler. Bu yöntem, çocuğa ek bir acı vermeden sorunu çözmek için en uygun yol olarak seçildi.

İlginç olan ise, tüm süreç boyunca çocuğun oldukça sakin kalmasıydı. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına engel olmadı ve operasyon bitene kadar sabırla bekledi. Kilit çıkarıldıktan sonra ise bir daha böyle bir durumun yaşanmayacağına, artık burnuna asla yabancı cisimler sokmayacağına dair söz verdi.

Bu olay sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. Komik görünen bu durumun ardında, çocukların küçük nesnelerle oynarken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan önemli bir ders de var.