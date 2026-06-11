Çinli gençler ülkedeki en önemli sınavın bitişini kutluyor

Gaokao sınavının sona ermesiyle birlikte tüm Çin'de büyük bir duygu seli başladı.

Sınav salonlarından çıkan milyonlarca genç sevinç, alkışlar, çiçekler ve kucaklaşmalarla karşılandı. Yıllarca süren hazırlık, stres ve uykusuz geceler geride kaldı; şimdi sadece rahatlama ve bayram havası var.

Gaokao, Çin'de üniversiteye giriş kaderini belirleyen en önemli sınav olarak kabul edilir. Sonuçlar sadece hangi üniversiteye girileceğini değil, aynı zamanda gelecekteki yönü ve fırsatları da belirler.

Gaokao'yu geçememek, neredeyse ömür boyu düşük statülü bir işte çalışmayı ve ailevi hayal kırıklığını garanti eder. Bu yılki sınavlar 7-10 Haziran tarihleri arasında yapıldı ve 13 milyondan fazla genç gelecekleri için mücadele etti.