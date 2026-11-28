Çin'de üniversiteye giriş sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri yoğun zihinsel ve fiziksel baskıyla karşı karşıya. Ülkedeki şiddetli eğitim rekabeti nedeniyle bazı öğrenciler günde 12-14 saat ders çalışmak zorunda kalıyor.

Onlar için en önemli sınavlardan biri, üniversiteye kabul şanslarını belirleyen "Gaokao" sınavıdır. Bu sınava hazırlık sürecinde uzun süreli çalışma, uykusuzluk ve sürekli zihinsel gerginlik yaşandığı belirtiliyor.

Sosyal medyada, bazı öğrencilerin mezuniyet öncesinde saçlarının beyazladığına dair haberler yayıldı. Ancak bu durumun doğrudan sınav baskısıyla bağlantılı olduğu henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.

Uzmanlar uzun süreli stres ve uykusuzluğun insan sağlığını, özellikle ruh halini ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Bu nedenle sınava hazırlık sürecinde dinlenmeye ve uykuya yeterince zaman ayırmak önemlidir.