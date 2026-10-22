Messi'nin İspanya Kralı ve Kraliçesi'nin katılımıyla gerçekleşecek resmi akşam yemeğine katılması bekleniyor

Arjantinli futbolcu ve sekiz kez Altın Top sahibi Lionel Messi, İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia'nın katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğinde yer alacak. Bu bilgi Marca gazetesi tarafından duyuruldu.

Messi'nin İspanya ziyareti, 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü alacak olmasıyla ilgili. Futbolcunun 22 Ekim'de Oviedo şehrine varması bekleniyor.

Aynı gün Oviedo Spor Sarayı'nda öğrenciler, gençler ve hayranlarla bir araya gelecek. Akşam ise İspanya Kraliyet Ailesi ve diğer ödül sahiplerinin katılımıyla gerçekleşecek resmi akşam yemeğine gitmesi planlanıyor.

Ödül töreni 23 Ekim'de Oviedo'daki Campoamor Tiyatrosu'nda yapılacak. Messi, Asturias Prensesi Spor Ödülü ile onurlandırılacak. Bu ödül, futbolcuya sportif başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini desteklemeye yönelik hayırsever çalışmaları nedeniyle veriliyor.

Törenin ardından Messi'nin ABD'ye dönerek Inter Miamikadrosundaki bir sonraki maça hazırlanması bekleniyor. Marca'nın haberine göre takım, 25 Ekim'de New York Red Bulls ile karşılaşacak.