Lionel Messi İspanya ikinci lig kulübünü satın aldı

Inter Miami yıldızı Lionel Messi, İspanya ikinci liginde mücadele eden Eldense kulübünü resmen satın alarak futbol iş dünyasındaki yatırımlarını genişletti. Bu önemli anlaşma, Arjantin milli takımı kaptanının İspanya'da profesyonel bir kulübün sahibi olma yolundaki cesur bir adımı olsa da, resmi makamların onayı ve mevcut düzenlemeler gelecekte bazı zorluklar yaratabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, bu satın alma işlemi Perşembe günü kulübün kendisi tarafından resmen duyuruldu. Bu, 39 yaşındaki Arjantinli futbol efsanesinin saha dışındaki en büyük iş projelerinden biri olarak tarihe geçiyor. Alicante bölgesinde yer alan takım, daha önce Kolombiya ve İsviçre'deki kulüplerin sahibi olan Grupo TH yatırım grubuna aitti. Bu anlaşma, Eldense kulübü için son bir yıl içindeki üçüncü mülkiyet değişikliği oldu.

Anlaşmanın detayları ve yasal süreçler

Şu anda bu satın alma işlemi, İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD) tarafından resmi onay bekliyor. Bu süreç tamamlandığında, İspanya alt lig temsilcisi olan takım için tamamen yeni ve büyük hedeflerle dolu bir dönem başlayacak. Lionel Messi'nin İspanya'da satın aldığı ilk profesyonel futbol kulübü olduğunu belirtmek gerekir. Messi, yılın başında beşinci lig temsilcisi Cornella takımını satın almıştı ancak o kulüp yarı profesyonel statüdeydi.

Eldense kulübü, yaptığı açıklamada yeni ünlü sahibinin gelişinden büyük umut duyduğunu belirtti. Kulüp yönetimi, Arjantinli futbol efsanesinin gelişinin takımın sportif, kurumsal ve sosyal gelişiminde köklü bir değişim yaratacağına inanıyor. Açıklamada, spor tarihinin en büyük figürlerinden birinin İspanya profesyonel futboluna kulüp sahibi olarak girişinin uzun vadeli bir projenin başlangıcı anlamına geldiği vurgulandı.

Kulüp tarihi ve gelecek planları

1921 yılında kurulan Eldense, tarihinin büyük bir kısmını İspanya futbolunun ilk iki liginin dışında geçirdi. Takım, iç saha maçlarını Elda şehrindeki 5.776 kapasiteli mütevazı Estadio Nuevo Pepico Amat stadyumunda oynuyor. Messi liderliğindeki yeni proje, bu yerel takımı yeni zirvelere taşımayı hedefliyor.

Buna rağmen uzmanlar, anlaşmanın tamamlanmasında İspanya futbolundaki düzenleyici kısıtlamaların ve mevcut mülkiyet kurallarının belirleyici bir rol oynayabileceğini düşünüyor. CSD onayından geçtikten sonra Lionel Messi'nin İspanya futbolundaki yeni yatırımı tam yasal güce kavuşacak ve takımın geleceği netleşecek.