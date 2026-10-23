Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabulüne giremeyen vatandaşa nasıl cevap verdi?

·6·Dünya
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabulüne giremeyen vatandaşa nasıl cevap verdi?

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov kişisel kabulüne giremediği için şikayette bulunan bir vatandaşın itirazına açık ve sert bir tepki gösterdi.

Devlet başkanı, yaptığı açıklamada ülke nüfusunun çokluğu ve bir cumhurbaşkanı olarak zaman kaynaklarının kısıtlı olduğunu vurgulayarak, günlük yoğun çalışma programının detaylarını paylaştı.

«Bana gelen herkesi kabul edemem»: Cumhurbaşkanının cevabı

Vatandaşların şikayetlerine yanıt veren Sadır Caparov, her meselenin bizzat cumhurbaşkanı aracılığıyla çözülmesinin imkansız olduğunu şöyle açıkladı:

  • Sorumluluk ve oran: «Siz 7,5 milyon kişisiniz, ben ise bir kişiyim. Bana gelen her vatandaşı şahsen kabul etmem fiziksel olarak mümkün değil;

  • Katı çalışma düzeni: Devlet açısından önemli, önceden belirlenmiş bir çalışma programım var ve faaliyetlerim bu temelde yürütülüyor», — dedi Caparov.

Günde sadece 4 saat uyku ve 20 saatlik çalışma

Devlet başkanı, kendi sağlığı ve günlük rutinine de değinerek günde çok az uyuduğunu belirtti:

  • İş yükü: «Zaten bir gündeki 24 saatin sadece 4 saatinde uyuyorum, geri kalan 20 saatini ise tamamen işte, görevlerimi yerine getirerek geçiriyorum», — dedi Kırgızistan Cumhurbaşkanı.

Sadır Caparov'un bir vatandaşla gerçekleştirdiği bu açık ve doğrudan konuşma, sosyal ağlarda ve Orta Asya kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açıyor.

Sadır CaparovKırgızistanCumhurbaşkanlığı İdaresiSiyasetOrta Asya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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