Sadır Caparov'dan sert girişim: Kırgızistan enerji içeceklerinden vazgeçmek istiyor

·9·Dünya
Sadır Caparov'dan sert girişim: Kırgızistan enerji içeceklerinden vazgeçmek istiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Bakanlar Kurulu'na bir ay içinde enerji içeceklerinin üretimini ve ithalatını tamamen yasaklama konusunu değerlendirmesi için kesin talimat verdi. Devlet başkanı, bu ürünlerin halk, özellikle de genç nesil arasında tehlikeli bir bağımlılık yarattığını ve gelecek nesillerin sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

«Bu içecekler yavaş yavaş bağımlılık yaratabilir. Bunları tüketmek bir alışkanlık haline gelir ve insan daha sonra onlardan vazgeçemez hale gelir. Sadece hastalıkların sonuçlarıyla mücadele etmenin değil, aynı zamanda onları önlemenin ve kapsamlı acil önlemler almanın zamanının geldiğine inanıyorum» — şeklinde belirtti Sadır Caparov.

Girişimin nedenleri ve uygulama süreleri

Devlet başkanının belirlediği talep ve planların ana süreleri belirlendi:

  • Vatandaş sağlığının önceliği: Ana hedef, enerji içeceklerini günlük bir alışkanlık haline getirmeyi önlemek ve toplumu olası ciddi hastalık risklerinden korumaktır;

  • Kademeli süreler: Bakanlar Kurulu'na sorunu tamamen analiz edip incelemesi için bir ay, yasal çerçevede gerekli düzenlemeleri ve kısıtlama önlemlerini tam olarak uygulaması için ise altı ay süre verildi.

Korkutucu rakamlar: Tüketim ve pazar hacmi ne durumda?

Kırgızistan'da enerji içeceği satışı ve tüketimi son yıllarda benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı:

  • 2025 yılına ait dehşet verici gösterge: Sadece 2025 yılında ülke genelinde 54 milyon 199 bin litre (yaklaşık 129 milyon kutu) enerji içeceği tüketildi;

  • 2026 yılı büyüme hızı: 2026'nın ilk altı ayında bile bu rakam 36 milyon 83 bin litreyi (yaklaşık 85,9 milyon kutu) aştı;

  • Üretim ve ithalat hacmi: 2025 yılında cumhuriyette 25 milyon 263 bin litre ürün üretilirken, AEB ülkelerinden 28 milyon 430 bin litre, diğer yabancı ülkelerden ise 1 milyon 239 bin litre içecek ithal edildi.

1,5 milyar somluk kayıp: «Sağlık parayla ölçülmez»

Beklenen kısıtlama cumhuriyet bütçesini finansal açıdan önemli ölçüde etkileyecek, ancak resmi hükümetin tercihi insan hayatından yana:

  • Bütçe kayıpları: İlk analizlere göre, tam yasak yürürlüğe girerse devlet hazinesi vergi gelirlerinden yaklaşık 1,5 milyar som (yaklaşık 17,15 milyon dolar) kaybedebilir;

  • Cumhurbaşkanından kesin yanıt: Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bu kayıplara rağmen milletin sağlıklı geleceğinin her türlü para ve finansal gelirden üstün olduğunu kesin bir dille ifade etti.

Sadır CaparovKırgızistanEnerji İçecekleriBakanlar KuruluSağlık
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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