Sokuluk'ta beklenmedik durum: Sadır Caparov kendisini öven şiiri neden yarıda kesti?

·12·Dünya
Sokuluk'ta beklenmedik durum: Sadır Caparov kendisini öven şiiri neden yarıda kesti?

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Çuy bölgesi sakinleriyle yapılan açık bir toplantı sırasında, kendisini öven bir şiir okumak isteyen kadının sözünü keserek halk önünde övülmesine izin vermedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 6 Kasım'da Sokuluk ilçesi vatandaşlarıyla gerçekleşen samimi ve açık diyalogda devlet başkanı, bu tür övgülerin yapay bir izlenim yarattığını belirterek herkesi şaşırttı.

«Şiir okumak isteyen kadın ve Cumhurbaşkanının ret cevabı»

Toplantı sırasında vatandaşlardan biri söz alarak sorununu dile getirdikten sonra alışılmadık bir girişimde bulundu:

  • Övgü girişimi: Kadın önce kişisel ve sosyal talebini dile getirdi, ardından Cumhurbaşkanı için yazılmış özel bir şiiri okuma isteğini belirtti;

  • Cumhurbaşkanının müdahalesi: Sadır Caparov mikrofon aracılığıyla kadının sözünü nazikçe keserek, böyle bir şey yapılmamasını ve devlet başkanı adına şiir okumanın gereksiz olduğunu kesin bir dille vurguladı.

«'Nöbetçi' dalkavuklar toplanmış izlenimi oluşmasın»

Devlet başkanı, neden bu tür halka açık övgülere kesinlikle karşı olduğunu açık ve samimi bir şekilde açıkladı:

  • «Hükümeti övmeyin»: «Hükümeti övmeyin. Bununla hem beni hem de kendinizi incitirsiniz. İnsanlar bizi övmeleri için toplantılara özel olarak çağrılıyorlar gibi bir dedikodu çıkmamalı» dedi Cumhurbaşkanı;

  • Şeffaflık ve halkın görüşü: «Aksi takdirde başkaları, beni sadece övülmek için 'nöbetçi' vatandaşları toplamış diye düşünür» diye vurguladı Caparov.

Bu açıklama salondakiler tarafından olumlu karşılandı ve kamuoyunda devlet görevlilerinin ve liderlerin sahte dalkavukluğa karşı duruşuna dair olumlu bir örnek olarak geniş çapta tartışılıyor.

Sadır CaparovKırgızistanSokuluk İlçesiÇuy BölgesiSiyaset
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Taşiyev başkan olacak” denilerek yaptırılan heykelin parası ödenmeyince skandal çıktı“Taşiyev başkan olacak” denilerek yaptırılan heykelin parası ödenmeyince skandal çıktı5 Kasım 23:02Sadır Caparov'dan sert girişim: Kırgızistan enerji içeceklerinden vazgeçmek istiyorSadır Caparov'dan sert girişim: Kırgızistan enerji içeceklerinden vazgeçmek istiyor5 Kasım 15:14Kırgızistan'da vilayet ve ilçeler kaldırılarak yerine 20'den fazla 'aymak' kurulacakKırgızistan'da vilayet ve ilçeler kaldırılarak yerine 20'den fazla 'aymak' kurulacak28 Ekim 23:48Sadır Caparov, ağır hasta ağabeyine böbreğini vermek isteyen mahkumu serbest bırakıyorSadır Caparov, ağır hasta ağabeyine böbreğini vermek isteyen mahkumu serbest bırakıyor26 Ekim 13:03Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabulüne giremeyen vatandaşa nasıl cevap verdi?Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kabulüne giremeyen vatandaşa nasıl cevap verdi?23 Ekim 16:05«Putin’in yanına tek başıma gittim»: Sadyr Japarov sansasyonel ayrıntıları açıkladı«Putin’in yanına tek başıma gittim»: Sadyr Japarov sansasyonel ayrıntıları açıkladı14 Ağustos 21:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu