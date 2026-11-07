Sokuluk'ta beklenmedik durum: Sadır Caparov kendisini öven şiiri neden yarıda kesti?

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Çuy bölgesi sakinleriyle yapılan açık bir toplantı sırasında, kendisini öven bir şiir okumak isteyen kadının sözünü keserek halk önünde övülmesine izin vermedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 6 Kasım'da Sokuluk ilçesi vatandaşlarıyla gerçekleşen samimi ve açık diyalogda devlet başkanı, bu tür övgülerin yapay bir izlenim yarattığını belirterek herkesi şaşırttı.

«Şiir okumak isteyen kadın ve Cumhurbaşkanının ret cevabı»

Toplantı sırasında vatandaşlardan biri söz alarak sorununu dile getirdikten sonra alışılmadık bir girişimde bulundu:

Övgü girişimi: Kadın önce kişisel ve sosyal talebini dile getirdi, ardından Cumhurbaşkanı için yazılmış özel bir şiiri okuma isteğini belirtti;

Cumhurbaşkanının müdahalesi: Sadır Caparov mikrofon aracılığıyla kadının sözünü nazikçe keserek, böyle bir şey yapılmamasını ve devlet başkanı adına şiir okumanın gereksiz olduğunu kesin bir dille vurguladı.

«'Nöbetçi' dalkavuklar toplanmış izlenimi oluşmasın»

Devlet başkanı, neden bu tür halka açık övgülere kesinlikle karşı olduğunu açık ve samimi bir şekilde açıkladı:

«Hükümeti övmeyin»: «Hükümeti övmeyin. Bununla hem beni hem de kendinizi incitirsiniz. İnsanlar bizi övmeleri için toplantılara özel olarak çağrılıyorlar gibi bir dedikodu çıkmamalı» dedi Cumhurbaşkanı;

Şeffaflık ve halkın görüşü: «Aksi takdirde başkaları, beni sadece övülmek için 'nöbetçi' vatandaşları toplamış diye düşünür» diye vurguladı Caparov.

Bu açıklama salondakiler tarafından olumlu karşılandı ve kamuoyunda devlet görevlilerinin ve liderlerin sahte dalkavukluğa karşı duruşuna dair olumlu bir örnek olarak geniş çapta tartışılıyor.