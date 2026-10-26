Sadır Caparov, ağır hasta ağabeyine böbreğini vermek isteyen mahkumu serbest bırakıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Celalabad bölgesinin Aksu ilçesi sakinleriyle yapılan açık bir toplantı sırasında, ağır hasta ağabeyine böbreğini vermeye hazır olan bir mahkumun affedilmesi talimatını verdi. Devlet başkanı, mahkumun bir ay içinde serbest bırakılacağını ve gerekli ameliyatın hızlandırılması konusunu şahsen takip edeceğini duyurdu.

Toplantı sırasında Kerben şehrinde ikamet eden vatandaş Rustam Gapurov doğrudan cumhurbaşkanına başvurarak, ailesinin yaşadığı acıyı ve kardeşinin fedakarlığını anlattı.

«Kardeşim benim için böbreğini vermeye hazır»: Rustam Gapurov'un başvurusu

Vatandaş ile cumhurbaşkanı arasındaki samimi görüşmede durumun zorlukları açıklandı:

Kronik hastalık ve hemodiyaliz: Rustam Gapurov, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle gün aşırı hemodiyaliz tedavisi gördüğünü ve hayatını kurtarmanın tek yolunun acil nakil olduğunu belirtti;

10 yıllık cezanın 7 yılı tamamlandı: Başvuru sahibinin kardeşi, daha önce Rusya Federasyonu'nda yargılanıp 7 yıllık cezasını çektikten sonra bu yıl Kırgızistan'a iade edilmişti ve cezasının bitmesine 3 yıl kalmıştı;

Hapishaneden donör olmak imkansız: Kardeşi, ağabeyinin hayatını kurtarmak için böbreğini vermeye tamamen razıydı, ancak mahkumiyet durumu karmaşık tıbbi operasyonun gerçekleştirilmesine engel teşkil ediyordu.

Cumhurbaşkanından hızlı çözüm ve ücretsiz nakil

Sadır Caparov, başvuruyu dinledikten sonra hemen olumlu bir çözüm bularak nakil masraflarının da karşılanacağını belirtti:

«Bir ay içinde serbest bırakacağız»: «Kardeşin 7 yıl yattıysa, cezasının ana kısmını tamamlamış demektir. Derhal af dilekçesi yazın, bir ay içinde onu serbest bırakacağız. Bu konuyu şahsen takip edeceğim», dedi devlet başkanı;

Devlet bütçesinden ücretsiz ameliyat: Cumhurbaşkanı, ameliyat için büyük bir meblağ gerekmediğini vurguladı: böbrek nakli ameliyatı Bişkek'te ücretsiz yapılacak ve bunun için gereken 7000–8000 dolar civarındaki masraf tamamen devlet bütçesinden karşılanacak;

Hemodiyaliz ve donörlüğün önemi: Caparov Kırgızistan'da hemodiyaliz hastası sayısının 4500'e ulaştığını ve devletin her hasta için yıllık 15 bin dolar ayırdığını hatırlatarak, yakınların donör olduğu durumların hem insan hayatını kurtardığını hem de devlet tıbbına büyük kolaylık sağladığını ekledi.

Cumhurbaşkanının bu insani kararı sayesinde, ağır durumdaki vatandaşın hayatını kurtarma ve ailenin özgürlüğüne kavuşan üyesinin yardımıyla yeni bir hayata başlama imkanı doğdu.