Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ülkede gelecek yılın ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini sabote etmek amacıyla Kırgız ve Özbek halkları arasında etnik çatışma çıkarma girişimleri olabileceği konusunda sert uyarılarda bulundu. Devlet başkanı, iki kardeş halkı her türlü kışkırtıcı habere inanmamaya ve barışı korumaya çağırdı.

«Koynunda taşı olan» siyasetçilerin planları

Cumhurbaşkanının sosyal medyada yazdığına göre, «koynunda taşı olan» (art niyetli) vicdansız siyasetçiler, cumhuriyetin güneyinde etnik çatışma çıkarma planlarını tartışıyor. Bu tür bilgiler bir dizi güvenilir kaynaktan geldi.

Caparov'a göre provokatörler, insanların duygularıyla oynayarak ve milli gururlarına dokunacak yalan haberler yayarak yapay bir şekilde anlaşmazlıklar çıkarmaya çalışıyor. 1990 ve 2010 yıllarındaki acı trajedileri hatırlatan Caparov, o dönemde sıradan ailelerin çocuklarının zarar gördüğünü, organizatörlerin ise kenarda kaldığını vurguladı.

Önemli hususlar ve faktörler Detaylar Tehlike kaynağı Cumhurbaşkanlığı seçimini sabote etmeye çalışan «vicdansız siyasetçiler» Tehlikeli yönelim Kırgızlar ve Özbekler arasında etnik çatışma çıkarma Dış/ekonomik faktör «Çin — Kırgızistan — Özbekistan» demiryolu inşaatından endişe duyanlar Devletin duruşu Her türlü kargaşaya karşı bir iki gün içinde önlem alacak güç var

Çin — Kırgızistan — Özbekistan demiryolu ve yeni provokasyonlar

Devlet başkanı, daha önce başka yıkıcı fikirlerin işe yaramaması üzerine düşmanların iki kardeş halkı birbirine düşürme planlarına geçtiğini belirtti. Bunların arasında «Çin — Kırgızistan — Özbekistan» demiryolu inşaatının tamamlanmasından endişe duyan basiretsiz kimseler de var.

Devletin kararlı cevabı ve aksakallara çağrı

Sadır Caparov ülke aksakallarına seslenerek, 20-25 yaşlarındaki fevri gençleri uyarmalarını istedi. Aynı zamanda, bugünkü Kırgızistan'ın eskisi gibi zayıf olmadığını, tehlikeli bir durum oluşması halinde devletin kargaşaları birkaç gün içinde bastırmaya muktedir olduğunu kararlılıkla ifade etti.

Cumhurbaşkanı, kolluk kuvvetlerinin teknik imkanlarının yüksek olduğunu, on binlerce güvenlik kamerasının çalıştığını ve her türlü suç planının 40 dakika içinde ortaya çıkarılacağını hatırlatarak, kanun tanımazları yasa dışı eylemlerine son vermeye çağırdı.

Sizce, iki kardeş halk arasındaki huzuru bozmaya çalışanlara karşı mücadelede kamuoyunun ve gençlerin rolü ne olmalıdır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!