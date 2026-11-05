“Taşiyev başkan olacak” denilerek yaptırılan heykelin parası ödenmeyince skandal çıktı

Kırgızistan'da, eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in olası başkanlığı şerefine yaptırılan devasa tarihi heykel etrafında beklenmedik bir mali ve siyasi kriz patlak verdi. Ünlü heykeltıraş, emeği ve masrafları için vaat edilen milyonları alamayınca doğrudan mevcut devlet başkanına başvurarak yardım istedi.

24.kg haber ajansının bildirdiğine göre, olay Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Talas bölgesi halkıyla yaptığı açık toplantı sırasında ortaya çıktı.

«Başkan olduğunda hediye edecektik»: 5,4 milyon somluk borç

Talas'taki toplantıda söz alan heykeltıraş Almaz Ukuyev, siparişi veren iş insanının kendisini aldattığını ve hakkı olan parayı tahsil edemediğini belirtti:

Tamamlanan sipariş: Heykeltıraş, 17. yüzyılın ünlü devlet adamı Köküm-biy'in görkemli heykelini yaparak teslim etti;

Ödenmeyen milyonlar: İş insanı Abdildabek Köçörbayev, heykel için kararlaştırılan 5,4 milyon som ücreti bugüne kadar ödemedi;

Akrabalık ve plan: İçişleri Bakan Yardımcısı'na durumu açıklayan Caparov, siparişi veren Köçörbayev'in aslında eski GKNB Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile akraba olduğunu belirtti. Köçörbayev'in heykeltıraşa: «Köküm-biy heykelini yap, yakında Taşiyev başkan olacak, ona hediye edeceğim»dediği aktarıldı. Ancak beklenen başkanlık gerçekleşmeyince para da ödenmedi.

Sadır Caparov'un tepkisi: «Bu ayıp değil mi?»

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bu skandal durumun detaylarını hafif bir tebessümle dinledi ve siparişi verenin davranışını sert bir dille eleştirdi:

Adaleti sağlama talebi: «Eğer sipariş verdiyse ve heykel yapılıp teslim edildiyse, neden parasını ödemiyor? İnsan ne kadar masraf yapmış, emek vermiş ama parasını vermiyorlar. Bu ayıp değil mi?» dedi devlet başkanı;

Resmi talimat: Cumhurbaşkanı, kolluk kuvvetlerine ve yetkililere heykeltıraşın 5,4 milyon somluk alacağının tamamen tahsil edilmesi için kesin talimat verdi.

Köküm-biy kimdir ve neden özellikle onun heykeli yapıldı?

Tarihi kaynaklara göre Köküm-biy, 17. yüzyılda yaşamış önemli Kırgız devlet adamlarından biridir. Bu heykelin yapılması girişiminin, bizzat Köküm-biy ve Kamçıbek Taşiyev'in mensup olduğu kabile üyeleri tarafından başlatıldığı biliniyor.

Bölgedeki siyasi ve kamu çevrelerinde bu olay, iktidar hırsı ve sonrasında yaşanan tuhaf bir durum olarak geniş çapta tartışılıyor.