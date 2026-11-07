Avrupa semalarında büyük kaos: 25 uçak acil iniş yaptı, havada 'kod 7700' alarmı
Avrupa hava sahasında meydana gelen geniş çaplı ve koordineli sahte bomba tehditleri dalgası, kıta genelindeki hava trafiğini felç etti. Onlarca yolcu uçağı, havada acil durum sinyali vererek rotasını değiştirmek zorunda kaldı.
İtalya'nın saygın Repubblica gazetesinin havacılık otoritelerine dayandırdığı habere göre, toplamda en az 25 yolcu uçağı seferine bomba ihbarı yapıldı. Bunların çoğu, planlanmamış havalimanlarına acil iniş gerçekleştirdi.
Havada alarm ve Venedik'e acil iniş
Anonim tehditler özellikle İtalya ve Orta Avrupa rotalarında zor bir durum yarattı:
İtalya bağlantılı 9 uçuş: Tehdit alan hava araçlarından dokuzu doğrudan İtalyan havalimanlarıyla bağlantılıydı;
Wizz Air uçağının rota değiştirmesi: Prag'dan Roma'ya tarifeli seferini gerçekleştiren Macar düşük maliyetli havayolu Wizz Air'in uçağına bomba yerleştirildiği ihbarı gelince, mürettebat rotayı aniden değiştirerek Venedik Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, tüm yolcular ve kargo, özel ekipler tarafından detaylı bir şekilde arandı;
Paris üzerinde acil durum sinyali (Squawk 7700): Lizbon'dan havalanan Airbus A321-251N uçağı, Paris'e yaklaşırken uçakta standart dışı bir durum olduğunu bildiren uluslararası acil durum sinyali olan 7700 kodunu aktif hale getirdi;
Romanya uçuşundaki tehdit: Benzer bir alarm sinyali, Prag'dan Bükreş'e uçan Rumen havayolu şirketine ait Boeing 737-8H6 uçağı tarafından da gönderildi. Hava aracı, kurtarma ve acil durum ekiplerinin gözetiminde alçalmak zorunda kaldı.
«Bu, iyi planlanmış bir hibrit saldırı»: Kaosun arkasında kim var?
Avrupa güvenlik birimleri ve havacılık güvenliği uzmanları, yaşananların rastgele bir zorbalık olmadığını vurguluyor:
Hedefli istikrarsızlık: Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplu tehditlerin, Avrupa Birliği'nin kritik ulaşım altyapısında kargaşa ve panik yaratmayı amaçlayan koordineli bir hibrit operasyon olduğu belirtiliyor;
Radikal grupların mektupları: Roma Havalimanı'ndan alınan bilgilere göre, tehdit içerikli mesajların bir kısmı e-posta yoluyla, Avrupa semalarındaki durumu bozmayı amaçlayan radikal gruplar adına gönderildi;
Uluslararası soruşturma: Şu anda Avrupa'nın birkaç ülkesinin polis ve özel servisleri, söz konusu mesajların kaynağını belirlemek için ortak bir soruşturma yürütüyor.
Bu sahte ihbar dalgası, kıtanın ulaşım sisteminin psikolojik baskı ve «telefon terörizmi» karşısındaki savunmasızlığını göstererek havayolu şirketlerine büyük lojistik ve mali zararlar verdi.
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