Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı

·3·Dünya
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı

ABD'nin New York eyaletindeki Ithaca şehrinde 1 Ocak'ta dünyaya gelen iki bebek, doğum ağırlıklarıyla ilgi odağı oldu. Cayuga Tıp Merkezi'nde birkaç saat arayla doğan bebekler, ağırlıkları arasındaki keskin farkla dikkat çekti.

Bebeklerden birinin ağırlığı 5,9 kilogramdı. Bu ağırlık, yeni doğan bebekler arasında nadir görülür. İkinci bebek ise sadece 1,8 kilogram ağırlığında doğdu.

Genellikle yeni doğan bebeklerin ağırlığı 3-3,5 kilogram civarındadır. Bu iki bebek arasındaki ağırlık farkı ise yaklaşık 4,1 kilograma ulaştı.

Tıpta 5,9 kilogram ağırlığında doğan bebek makrozomi, yani normalden çok daha iri doğma durumuna girebilir. 1,8 kilogramlık ağırlık ise bebeğin düşük doğum ağırlığıyla dünyaya geldiğini gösterir. Bu tür farklar hamilelik süresi, annenin sağlığı ve kalıtsal özellikler gibi faktörlerle ilişkili olabilir.

Böylece aynı gün ve aynı tıp merkezinde dünyaya gelen iki bebek, doğum ağırlıklarıyla birbirinden keskin bir şekilde ayrıldı. Biri normalden çok daha iri, diğeri ise oldukça düşük bir ağırlıkla hayata adım attı.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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