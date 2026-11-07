Putin'in 'gaz merkezi' teklifi suya mı düştü? Türkiye Rusya'ya şart koştu

·100·Dünya
Putin'in 'gaz merkezi' teklifi suya mı düştü? Türkiye Rusya'ya şart koştu

Türkiye, Rusya'dan ithal edilen doğal gaz hacmini azaltarak yerine daha ucuz alternatif tedarik kaynaklarına yönelmeyi hedefliyor. Moskova fiyat politikasını gözden geçirip indirim yapmadığı takdirde, Ankara alımları daha da düşürecek.

Bu sert açıklamayı, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul'da düzenlenen bir konferansta yaptı.

«Mesele siyaset değil, fiyat»: Türkiye'nin kararlı duruşu

Enerji Bakanı, Ankara'nın tutumunu açıkça ve rakamlarla izah etti:

  • ABD gazı neden tercih ediliyor? «Rusya'dan daha az, ABD'den ise daha fazla gaz almamızın sebebi çok basit: Burada herhangi bir siyaset yok, her şey fiyata bağlı. Rus gazı aşırı pahalı» dedi Bayraktar.

  • Tamamen vazgeçilmeyecek, ancak alternatifler bulunacak: Resmi Ankara, Rus gazından tamamen vazgeçmek istemiyor ancak piyasa kurallarına uygun olarak en uygun ve ekonomik teklifleri seçmeye devam edecek.

  • 14 farklı ithalat rotası: Bakan, Türkiye'nin enerjide tekelleşmeye izin vermeyeceğini vurguladı; ülke şu anda gaz ithalatını 14 farklı rota üzerinden gerçekleştiriyor (boru hatları ile Rusya, Azerbaycan ve İran'ın yanı sıra LNG terminalleri de mevcut).

Putin'in «Türkiye gaz merkezi» projesine ne oldu?

2022 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlatılan «Kuzey Akım» boru hatlarının yerine Türkiye topraklarında büyük bir gaz merkezi kurma girişiminde bulunmuştu.

  • Ankara'nın planı: Türkiye bu fikri destekleyerek, merkezin sadece Rusya'nın değil, tüm komşu ülkelerin gazının Avrupa'ya satıldığı bağımsız bir platforma dönüştürülmesini teklif etti.

  • Gazprom'un soğukluğu: Bloomberg'in haberlerine göre, son dönemde Rus Gazprom tekeli Türkiye'deki gaz merkezine olan ilgisini neredeyse yitirdi ve proje şirket içinde bile artık tartışılmıyor.

Ankara'nın fiyat konusunda öne sürdüğü şart, Rusya'nın en büyük ve önemli pazarlarından birinde daha konumunun zayıfladığını gösteriyor.

Alparslan BayraktarGazpromTürkiye Gaz MerkeziRusya-Türkiye Enerji İlişkileriDoğal Gaz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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