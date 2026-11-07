Japon şovunda katılımcılar vücutlarıyla inanılmaz illüzyonlar yaratıyor (video)
Japonya'nın ünlü «Masquerade» (Kasou Taishou) programında katılımcılar yaratıcılıkları ve becerileriyle izleyicileri hayrete düşürüyor. Basit nesneler, ev yapımı kostümler ve vücut hareketlerini kullanarak sahnede sıra dışı illüzyonlar sergiliyorlar.
1979'dan beri yayınlanan programda, basit fikirler ekip çalışması, hassas koordineli hareketler ve hayal gücü yardımıyla karmaşık sahne gösterilerine dönüştürülüyor.
Katılımcıların performanslarında insan vücudu, çeşitli şekiller ve imgeler yaratmak için bir araç haline geliyor. Sonuç olarak izleyiciler, beklenmedik sahne performanslarına ve ilginç görsel efektlere tanık oluyor.
Videodaki performanslar, Nippon TV kanalının «Masquerade» programından alınmıştır.
Yorumlar 0
…