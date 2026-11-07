Yapay zeka "balonu" patladı mı? Nvidia, AMD ve Samsung yüz milyarlarca dolar kaybetti

ABD borsasında 5 Kasım günü son ayların en keskin satışlarından biri gözlemlendi. Nasdaq %5,52 düşüşle düzeltme bölgesine girerken, Dow Jones bir günde 1.833 puan kaybetti. Yapay zeka ve mikroçip üreticisi şirketlerin hisseleri özellikle ağır darbe aldı. Ancak piyasayı paniğe sürükleyen temel soru şu: Yapay zeka alanına yatırılan devasa fonlar beklenen getiriyi sağlayabilecek mi?

New York borsasındaki keskin düşüş dünya finans piyasalarını da etkiledi. Yatırımcılar teknoloji devlerinin hisselerini toplu halde satmaya başlarken, çip üreticilerinin hisse senetleri çift haneli yüzdelerle değer kaybetti.

Bu durum, ABD'deki ara seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi belirsizlik, yapay zeka altyapısına yönelik yeni endişeler ve teknoloji şirketlerinin devasa harcamalarıyla ilişkilendirildi.

Reuters ve Associated Press verilerine göre, 5 Kasım'da ABD'nin ana borsa endeksleri keskin bir düşüş yaşadı. Bu, Nasdaq için son 19 ayın en kötü işlem günlerinden biri oldu.

Bir günde Wall Street'tene kadar para kaybedildi?

5 Kasım günü piyasa kapanış sonuçlarına göre, ABD'nin ana borsa endeksleri şu sonuçları kaydetti:

Nasdaq Composite — %5,52 düşüşle 24.315 puana geriledi;

Dow Jones Industrial Average — 1.833,06 puan veya %3,44 düşüşle 51.523,06 puandan kapandı;

S&P 500 — %4,36 düşüşle 7.353,73 puana ulaştı;

Russell 2000 — %4,45 değer kaybetti.

Özellikle Nasdaq endeksindeki durum yatırımcıların dikkatini çekti. Ekim ayında kaydedilen rekor seviyesinden %10'dan fazla düştü. Bu, borsada "düzeltme" olarak adlandırılan durumun gerçekleştiği anlamına geliyor.

Büyük şirketlerin piyasa değeri de devasa miktarda azaldı. S&P 500 bünyesindeki şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 3 trilyon dolar eridi. Nasdaq-100 endeksindeki kayıp ise yaklaşık 2,3 trilyon dolar olarak tahmin edildi.

Piyasadaki en büyük teknoloji şirketlerini bir araya getiren "Muhteşem Yedili" de ağır darbe aldı. Toplam piyasa değerleri yaklaşık 1 trilyon dolardan fazla azaldı.

Nvidia tek başına 374 milyar dolar kaybetti

Bu seferki satışların ana hedefleri, yapay zeka teknolojileri için gerekli olan mikroçipler ve veri merkezi altyapısını üreten şirketler oldu.

En büyük kayıplardan biri Nvidia'nın payına düştü. Yapay zeka devriminin ana yararlanıcılarından biri olarak kabul edilen şirketin hisseleri bir günde %9,26 değer kaybetti. Sonuç olarak piyasa değeri yaklaşık 374 milyar dolar azaldı.

Diğer çip üreticileri de keskin düşüşten kaçamadı:

Micron hisseleri — %17,46;

AMD hisseleri — %17,26;

Broadcom hisseleri — %10,43;

SanDisk hisseleri — %22,26 değer kaybetti.

Yarı iletken endüstrisini takip eden Philadelphia Semiconductor Index (SOX) de %12'den fazla düştü.

Bu rakamlar, yatırımcıların sadece bir veya iki şirketten değil, tüm yapay zeka altyapısıyla ilgili sektörden fonlarını çekmek için acele ettiğini gösteriyor.

Yatırımcıları ne korkuttu: Yapay zeka balonu mu patlıyor?

Piyasadaki keskin değişimlerin önemli nedenlerinden biri, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarıydı.

Demokrat Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesi, yatırımcılarda yapay zeka alanına yönelik düzenleyici tedbirlerin artabileceği endişesini uyandırdı.

Özellikle veri merkezlerinin inşasına yönelik olası kısıtlamalar piyasa katılımcılarını ciddi şekilde düşündürdü.

Çünkü bu merkezler, yapay zeka sistemlerinin çalışması için gerekli olan devasa hesaplama gücünü sağlıyor. Bunlar ise çok fazla elektrik enerjisi, soğutma sistemleri, sunucular ve mikroçipler gerektiriyor.

Yeni veri merkezlerinin inşası yavaşlarsa veya izin almaları zorlaşırsa, bu tüm teknolojik zinciri etkileyebilir. Nvidia gibi çip üreticilerinden elektrik enerjisi ve sunucu ekipmanı tedarikçilerine kadar birçok şirketin bundan zarar görme ihtimali var.

Bunun yanı sıra, yatırımcıların yapay zeka alanına ilişkin beklentileri de yeniden değerlendirilmeye başlandı.

Son yıllarda teknoloji şirketleri, yapay zeka altyapısına yüz milyarlarca dolar harcama planlarını açıkladı. Ancak bu yatırımların ne kadar hızlı ve ne ölçüde gelir getireceği hala piyasadaki temel sorulardan biri olmaya devam ediyor.

Bazı uzmanlar, hisse değerlerinin şirketlerin gerçek finansal sonuçlarının çok önünde gitmiş olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle yapay zeka ile ilgili şirketlerin hisselerindeki düşüşü, teknoloji sektöründeki aşırı yüksek beklentilerin yeniden gözden geçirilmesi olarak değerlendirmek mümkün.

Panik Asya piyasalarına da yayıldı

ABD'deki keskin satışlar, Asya'daki teknoloji şirketlerinin hisseleri üzerinde de baskı oluşturdu.

Özellikle çip üretimi ve yüksek teknolojili ürün ihracatına bağımlı piyasalarda kayıplar gözlemlendi.

6 Kasım işlemlerinde Güney Kore'nin Kospi endeksi yaklaşık %6, Tayvan'ın TAIEX endeksi ise %4,6 düştü. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi de yaklaşık %6 değer kaybetti.

Güney Kore'de Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerinin değer kaybetmesi piyasa üzerinde baskı kurdu. Tayvan'da ise dünyanın en büyük sözleşmeli mikroçip üreticilerinden biri olan TSMC ile ilgili endişeler arttı.

Bu durum, yapay zeka piyasasındaki değişimlerin sadece ABD'li teknoloji devlerini değil, tüm dünyadaki çip üretim zincirini etkilediğini bir kez daha gösterdi.

Yatırımcılar güvenli liman arıyor, ancak piyasadaki durum henüz istikrarlı değil

Borsadaki keskin satışlar döneminde yatırımcılar genellikle hisselerden çıkarak nispeten güvenli kabul edilen varlıklara yönelirler.

Bu sefer de ABD devlet tahvillerine olan talebin arttığı gözlemlendi. Aynı zamanda emtia piyasalarında da değişimler yaşandı. 5 Kasım günü Brent petrol fiyatı yaklaşık %4,6, WTI petrol ise %3,35 arttı.

Piyasadaki keskin dalgalanmalar risk endeksi VIX'e de yansıdı. Bazı piyasa verilerinde endeksin bir günde yaklaşık %70 arttığı kaydedildi. Bu, yatırımcılar arasındaki endişe ve belirsizliğin ne kadar arttığını gösteriyor.

Ancak 6 Kasım günü ABD piyasasında kısmi bir toparlanma gözlemlendi: Nasdaq %1,1, S&P 500 ise %0,3 yükseldi. Dow Jones ise %0,5 düşmeye devam etti. Yani, bir günlük toparlanmaya rağmen haftalık sonuçlar ana endeksler için negatif kaldı.

Bu basit bir düzeltme mi yoksa daha büyük bir krizin başlangıcı mı?

Şimdilik ABD borsasındaki bu düşüşü yeni bir finansal krizin başlangıcı olarak değerlendirmek için yeterli gerekçe yok. Ancak olay, yatırımcılar için ciddi bir uyarı oldu.

Yapay zeka alanına yatırılan devasa sermayeler, veri merkezlerinin inşası, elektrik enerjisine olan talep ve teknoloji şirketlerinin gelecekteki gelirleri artık daha titizlikle değerlendirilebilir.

En önemlisi, piyasadaki olaylar bir gerçeği gösterdi: Dünyanın en büyük ve en nüfuzlu teknoloji şirketleri bile siyasi kararlar, ekonomik beklentiler ve yatırımcı psikolojisi karşısında savunmasız kalabilir.

Yapay zeka, geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olmaya devam edecek. Ancak bu, sektördeki her şirketin hissesinin sürekli değer kazanacağı anlamına gelmiyor. Artık yatırımcılar için temel kriter sadece teknolojinin geleceği değil, harcanan milyarların ne zaman ve nasıl gerçek gelire dönüşeceğidir.