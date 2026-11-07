Manchester City'nin yeni yıldızı neyiyle öne çıkıyor?

«Manchester City»nin eski savunma oyuncusu Micah Richards, kulübün yaz dönemindeki ses getiren transferi orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ın takıma uyumuna ve sergilediği etkili oyuna övgüler yağdırdı. Hatırlatmak gerekirse, 24 yaşındaki İngiltere milli takımı oyuncusu, yaz transfer döneminde «Nottingham Forest»tan «City» kadrosuna rekor bir bedel olan 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.

Goal'e verdiği röportajda eski savunmacı, başlangıçta bu transferle ilgili şüpheleri olduğunu gizlemedi ancak futbolcunun karakterinin ve istikrarının tüm sorulara yanıt verdiğini vurguladı.

«Başta şüpheliydim ama şimdi en iyisi»: Richards'ın itirafı

Micah Richards, futbolcunun yıldızlar topluluğuna uyum sağlama süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

Uyum ve karakter: «Mesele yetenek değildi. Zaten üst düzeyde oynayabileceğini kanıtlamış, İngiltere milli takımı forması giymiş son derece güçlü bir futbolcu. Ancak bazen her şey karaktere bağlıdır. Büyük yıldızların, tüm kupaları kazanmış oyuncuların olduğu bir kolektife nasıl uyum sağlarsın? İlk maçtaki şanssızlığa rağmen, şu anda onu “Manchester City”nin bu sezonki en iyi oyuncusu olarak görüyorum», dedi eski savunmacı.

Hücum potansiyeli: Ayrıca uzman, Anderson'ın hücum hattındaki verimliliğinin daha da artacağına inandığını belirtti: «Bence daha fazlasını yapabilir. Her şey sahada verilen göreve ve sorumluluğa bağlı.»

Rodri ile kıyaslama: Oyun tarzındaki fark

Richards, merkezdeki ana dayanak noktası olan Rodri ile Anderson arasındaki farkları da analiz etti:

Kontrol ve tempo: Rodri sahadayken oyunun temposunu tamamen kontrol etme, topu tutma ve presi kırma konusunda yönetici rolü üstleniyordu;

Dinamizm ve hareketlilik: «Anderson da oyunu kontrol edebiliyor ancak Rodri'ye kıyasla çok daha dinamik, hızlı ve hareketli bir futbolcu», diye vurguladı Richards.

Sezon istatistikleri:

Maç sayısı: 14 maç;

Skor katkısı: 1 gol ve 2 asist;

Transfer bedeli: 116 milyon sterlin.

Genç orta saha oyuncusunun sahadaki güvenli performansı, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Premier League'deki kritik karşılaşmalarda takımın oyununu yeni bir seviyeye taşıyor.