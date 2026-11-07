“AI — ABD’nin yeni altını”: Trump, krizin ortasında “süper zeka” dönemini ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka (YZ) alanındaki hızlı gelişimi yüzde yüz desteklediğini açıkladı ve teknolojik yarışın yeni aşaması için resmen “süper zeka” (superintelligence) teriminin kullanılmasını önerdi.

Amerikalı lider, Truth Social sosyal ağındaki açıklamasında, Beyaz Saray'ın inovasyonları hayata geçirmek isteyen tüm eyalet yönetimleriyle tam iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

“Bu gerçek bir altın”: Trump’ın sert açıklaması

Donald Trump, yeni teknolojilerin ülkeye getireceği ekonomik gücü yüksek değerlendirerek, şüpheci ve kısıtlayıcı kesimlere karşı sert bir tutum sergiledi:

Ulusal zenginlik kaynağı: Başkan, ileri düzey YZ çalışmalarını ABD’nin gerçek “yeni altını” olarak nitelendirdi;

Kısıtlayıcılara eleştiri: Devlet başkanı, bu sektörün devlete ve vatandaşlara getireceği devasa zenginlikten sadece “tamamen aptal bir yönetimin” vazgeçebileceğini vurguladı;

Eyaletlerle geniş iş birliği: Federal hükümet, tüm bölgelerde yapay zeka altyapısını hızlandırmak için kapıları tamamen açıyor.

Wall Street’tekikriz ve YZ devrimini kurtarma girişimi

Beyaz Saray liderinin bu kadar aktif ve kararlı bir pozisyon alması tesadüf değil. Çıkışı, Wall Street borsalarında yaşanan büyük finansal çöküşle aynı zamana denk geldi: