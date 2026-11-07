Mısır'da 22 kilometrelik su yollarına sahip bir şehir inşa edilecek

·3·Dünya
Mısır'da 22 kilometrelik su yollarına sahip bir şehir inşa edilecek

Mısır'ın Akdeniz kıyısında, Marsa Matruh şehri yakınlarında «Alam al-Roum» adında yeni bir şehir kurulması planlanıyor. 20,6 kilometrekarelik bir alanı kapsayan proje kapsamında 22 kilometrelik su yolları, modern konutlar ve turistik tesisler inşa edilecek. Bu bilgi «Naked Science» tarafından duyuruldu.

Projeye göre şehirde denizle bağlantılı lagünler ve su yolları oluşturulacak. Konutların ve kamu binalarının arasından geçecek olan bu yapılar, sadece görsel bir işlev görmekle kalmayıp, aynı zamanda şiddetli yağışlarda biriken suların toplanmasına ve tahliye edilmesine de hizmet edecek.

Şehrin tasarımında Mısır'ın kuzey kıyısına özgü iklim ve doğal koşullar dikkate alındı. Binalar, denizden esen serin rüzgarlardan ve güneş ışığından verimli bir şekilde yararlanılacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca deniz seviyesinin yükselme ihtimali göz önünde bulundurularak, şehir alanının deniz seviyesinden daha yüksek bir noktaya yerleştirilmesi planlanıyor.

Kıyıyı korumak için doğal yöntemlerden de yararlanılacak. Sahil boyunca bitkilendirme yapılacak, yağmur sularını toplamak ve arıtmak için sulak alanlar oluşturulacak. Ayrıca kum tepeleri güçlendirilecek ve doğal ekosistemler restore edilecek.

«Qatari Diar» şirketinin siparişi üzerine geliştirilen projede plajlar, lagün kıyısındaki konutlar, oteller, tatil köyleri, golf sahaları, eğitim kurumları ve bir iş merkezinin inşası öngörülüyor.

Şehrin ana yolu, Akdeniz kıyısındaki uluslararası yat limanını şehrin iç kısmındaki ulaşım merkeziyle birleştiren geniş bir bulvar olacak. Ayrıca sahil bölgesinde kültürel etkinlik alanı, amfitiyatro, yat kulübü, cami ve çarşılar inşa edilecek. Proje sahipleri, şehri yıl boyunca turistlerin ziyaret ettiği bir kültür ve turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

İnşaatın ilk aşamasının 2030 yılında başlaması bekleniyor. İlk etapta dört kilometrekarelik alan geliştirilerek plajlar, açık denizle bağlantılı lagünler ve şehir merkezinde bir yat limanı inşa edilecek.

Bilgi notu: Mısır son yıllarda yeni şehirlerin inşasına özel bir önem veriyor. Örneğin, Kahire'nin doğu kısmında yeni bir idari başkentin inşasına başlandı. Bu projenin ilk tasarımı «SOM» mimarlık bürosu tarafından hazırlanmış, daha sonra «Dar al-Handasah Shair & Partners» uluslararası danışmanlık şirketi tarafından geliştirilmiştir.

Alam al-RoumMarsa MatruhQatari DiarMısırŞehir Planlama
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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