İran neden Rusya'ya gizli mektup gönderdi? ABD'nin İran'a karşı yeni planı ifşa oldu

·142·Dünya
İran neden Rusya'ya gizli mektup gönderdi? ABD'nin İran'a karşı yeni planı ifşa oldu

İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ile en gelişmiş S-400 «Triumf» hava savunma sistemlerinin acilen satın alınması için kapalı görüşmelere başladı.

İngilizlerin saygın The Telegraph gazetesinin batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tahran, İsrail ve ABD'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarının ardından hava savunma sistemini kısa sürede modernize etmeye ve onarmaya çalışıyor.

Putin'e gönderilen gizli mektup

Edinilen bilgilere göre, bu anlaşma iki ülke liderlerinin kişisel düzeyinde tartışılıyor:

  • Dini Liderin çağrısı: S-400 sistemlerinin tedarikiyle ilgili resmi talep, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben bizzat İran Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in gizli mektubu şeklinde iletildi;

  • Kremlin'e özel ziyaret: Belgeyi Moskova'ya, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Kremlin'e yaptığı şahsi ziyaret sırasında teslim etti;

  • Nükleer tesislerin korunması: Tahran, bu uzun menzilli savunma kalkanı aracılığıyla ülkenin stratejik noktalarını, özellikle de ulusal nükleer program tesislerini korumayı hedefliyor.

S-300 neden yeterli olmadı ve İran karşılığında ne teklif ediyor?

Batılı askeri analistler, İran hava sahasında ciddi sorunlar yaşandığını belirtiyor:

  • Eski savunma: Daha önce satın alınan S-300 sistemleri son saldırılarda ciddi hasar gördü veya beşinci nesil savaş uçakları (F-35) karşısında beklenen etkiyi gösteremedi;

  • Askeri iş birliğinin genişlemesi: Rusya'dan S-400 sistemlerini alma karşılığında İran tarafı, Moskova'ya askeri-teknik iş birliğini önemli ölçüde artırmayı teklif ediyor;

  • Jeopolitik endişe: Bu sistemlerin Orta Doğu'ya yerleştirilmesinin bölgedeki güç dengesini kökten değiştirecek olması Washington ve Tel Aviv'de büyük endişe yarattı.

Beyaz Saray yeni saldırıyı tartışıyor: «Yeni Ay» tarihi

Durumun gerginleşmesi üzerine ABD ve müttefikleri yeni hamlelere hazırlanıyor:

  • Askeri operasyonlar yeniden başlayabilir: Beyaz Saray'da İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatma ihtimali aktif olarak tartışılıyor;

  • 9 Kasım tehlikesi: Olası saldırı tarihi olarak, gökyüzünde yeni ayın göründüğü ve gecenin karanlık olduğu 9 Kasım Pazartesi günü işaret ediliyor. Bu ortam, gece hava saldırılarının etkinliğini artırmak için stratejik açıdan uygun kabul ediliyor.

S-400İranRusyaMücteba HamaneyOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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