New York'un ünlü Noel ağacı 322 kilometrelik yolculuğuna başladı

·75·Dünya
New York'un ünlü Noel ağacı 322 kilometrelik yolculuğuna başladı

ABD'de her yıl Noel bayramı vesilesiyle Rockefeller Center'a dikilen ünlü ağaç, bu yıl da uzun yolculuğuna başladı. 5 Kasım günü 75 yaşında, 23 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 11 ton ağırlığındaki dev ağaç kesilerek özel bir tır dorsesine yüklendi.

Ağaç, New York şehrindeki Rockefeller Center'a götürülüyor. 7 Kasım'da hedefine ulaşması planlanıyor. Ağacın taşınması özel bir araç ve hazırlık gerektiriyor; çünkü devasa boyutu ve ağırlığı, yol boyunca özel güvenlik önlemleri alınmasını zorunlu kılıyor.

Rockefeller Center'a yerleştirildikten sonra ağaç bayram için süslenecek. Dallarına 50 binden fazla renkli ışık takılacak ve tepesine ünlü Swarovski yıldızı yerleştirilecek.

2 Aralık'ta geleneksel tören düzenlenecek ve ağacın ışıkları ilk kez yakılacak. Bu etkinlik, her yıl New York'ta en çok beklenen bayram geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Rockefeller Center'daki dev ağaç, binlerce yerli halkı ve turisti kendine çekiyor.

Rockefeller CenterNew YorkNoel AğacıABDYılbaşı
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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