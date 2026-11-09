“Futbolculardan özür dilerim”: Ruzikul Berdiyev, Buhara'daki zorlu galibiyet hakkında konuştu

·5·Spor
“Futbolculardan özür dilerim”: Ruzikul Berdiyev, Buhara'daki zorlu galibiyet hakkında konuştu

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasında gerçekleşen önemli karşılaşmada Karşı ekibi Nasaf deplasmanda Buhara karşısında 1-0'lık skorla iradeli ve çok zor bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından Karşı ekibinin teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katıldı. Deneyimli teknik adam, 8 saat havaalanında beklemek zorunda kaldıkları zorlu yolculuk, kadrodaki eksikler ve teknik direktörlükten dinlenme hakkındaki soruları yanıtlarken, öncelikle Buhara'daki saha kalitesini sert bir dille eleştirdi ve her iki takımın futbolcularından resmen özür diledi.

“Böyle bir sahayı uzun zamandır görmemiştim”: Saha durumu hakkında sert itiraz

Ruzikul Berdiyev, oyun kalitesinin neden sadece uzun toplar ve ikili mücadelelerden ibaret kaldığına açıklık getirdi:

  • Futbolcuların cesareti: “Şahsen her iki takımın futbolcularından özür dilerim. Onları böyle bir sahada oynamaya zorlamamız çok ağır bir durum. Böyle bir sahayı yakın çevrede hiç görmemiştim. Böyle bir çimde çıkıp oynamak gerçek bir cesaret örneği”;

  • Taktiğe etkisi: “Maça gelince, bu durumdaki bir sahada maçın başka türlü geçmesi mümkün değildi; sadece uzun paslar, hava topları ve duran toplar. Buna rağmen çocuklar sonuna kadar savaştı ve önemli üç puanı kazandı.”

Havaalanında 8 saat, kayıplar ve sakatlıklar

Teknik direktör, uluslararası ve iç hat seyahatleri nedeniyle oluşan yorgunluk ve kilit oyuncuların yokluğu hakkında da detaylı konuştu:

  • Yol çilesi: Takım uzun uçuşlardan sonra geldi ve hatta 8 saat havaalanında mahsur kaldı. Bu durum oyuncular üzerinde ciddi bir fiziksel yük oluşturdu;

  • Abdurahmatov ve Bahromov'un durumu: “Zafarmurod Abdurahmatov ve Sardor Bahromov bizim için büyük kayıptı. Bahromov'un önceki maçtan kalan bir sakatlığı vardı. Abdurahmatov'un ayağında hafif bir ağrı hissedildiği için riske atmadık. Ayrıca Murod Rahmatov da sahaya çıkamadı. Buna rağmen çocuklar zihinsel gücü bulmayı başardılar.”

“Takıma ne kadar gerekliysem, o kadar yardım ederim”

Guardiola ve Ancelotti gibi büyük teknik direktörlerin kariyerlerinde görülen molalar (sabbatical) hakkındaki soruya Nasaf teknik direktörü samimi bir yanıt verdi:

“Elbette biz de insanız, yoruluyoruz. Biraz dinlenmek istediğim zamanlar oldu, bunu daha önce de söylemiştim. Bir mola fena olmazdı. Ancak şimdi buna kısa bir cevap vereceğim: Kulübe ve takıma ne kadar gerekliysem, o kadar hizmet eder ve yardım ederim.”

Özbekistan Süper LigiNasafRuzikul BerdiyevBuhara FKFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

0:2'den 3:2'ye süper geri dönüş: Ruzikul Berdiyev'in taktiği Nasaf'a sansasyonel bir zafer getirdi0:2'den 3:2'ye süper geri dönüş: Ruzikul Berdiyev'in taktiği Nasaf'a sansasyonel bir zafer getirdi5 Kasım 11:03İnanılmaz geri dönüş: Nasaf 0:2'den 3:2'ye çevirerek iradeli bir galibiyet aldıİnanılmaz geri dönüş: Nasaf 0:2'den 3:2'ye çevirerek iradeli bir galibiyet aldı5 Kasım 00:15Ruziqul Berdiyev, Surxon beraberliği sonrası yorgunluk ve eleştirilere sert yanıt verdiRuziqul Berdiyev, Surxon beraberliği sonrası yorgunluk ve eleştirilere sert yanıt verdi1 Kasım 07:46Nasaf, bir kişi eksik kaldığı maçta Surxon ile berabere kaldıNasaf, bir kişi eksik kaldığı maçta Surxon ile berabere kaldı31 Ekim 19:57Ruzikul Berdiyev, Nasaf'ın Karşi'deki acı mağlubiyetinin nedenini açıkça açıkladıRuzikul Berdiyev, Nasaf'ın Karşi'deki acı mağlubiyetinin nedenini açıkça açıkladı29 Ekim 14:10Karshi'de acı mağlubiyet: Nasaf kendi sahasında Al Kuwait'e kaybettiKarshi'de acı mağlubiyet: Nasaf kendi sahasında Al Kuwait'e kaybetti28 Ekim 21:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?