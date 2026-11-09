“Futbolculardan özür dilerim”: Ruzikul Berdiyev, Buhara'daki zorlu galibiyet hakkında konuştu

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasında gerçekleşen önemli karşılaşmada Karşı ekibi Nasaf deplasmanda Buhara karşısında 1-0'lık skorla iradeli ve çok zor bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından Karşı ekibinin teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katıldı. Deneyimli teknik adam, 8 saat havaalanında beklemek zorunda kaldıkları zorlu yolculuk, kadrodaki eksikler ve teknik direktörlükten dinlenme hakkındaki soruları yanıtlarken, öncelikle Buhara'daki saha kalitesini sert bir dille eleştirdi ve her iki takımın futbolcularından resmen özür diledi.

“Böyle bir sahayı uzun zamandır görmemiştim”: Saha durumu hakkında sert itiraz

Ruzikul Berdiyev, oyun kalitesinin neden sadece uzun toplar ve ikili mücadelelerden ibaret kaldığına açıklık getirdi:

Futbolcuların cesareti: “Şahsen her iki takımın futbolcularından özür dilerim. Onları böyle bir sahada oynamaya zorlamamız çok ağır bir durum. Böyle bir sahayı yakın çevrede hiç görmemiştim. Böyle bir çimde çıkıp oynamak gerçek bir cesaret örneği”;

Taktiğe etkisi: “Maça gelince, bu durumdaki bir sahada maçın başka türlü geçmesi mümkün değildi; sadece uzun paslar, hava topları ve duran toplar. Buna rağmen çocuklar sonuna kadar savaştı ve önemli üç puanı kazandı.”

Havaalanında 8 saat, kayıplar ve sakatlıklar

Teknik direktör, uluslararası ve iç hat seyahatleri nedeniyle oluşan yorgunluk ve kilit oyuncuların yokluğu hakkında da detaylı konuştu:

Yol çilesi: Takım uzun uçuşlardan sonra geldi ve hatta 8 saat havaalanında mahsur kaldı. Bu durum oyuncular üzerinde ciddi bir fiziksel yük oluşturdu;

Abdurahmatov ve Bahromov'un durumu: “Zafarmurod Abdurahmatov ve Sardor Bahromov bizim için büyük kayıptı. Bahromov'un önceki maçtan kalan bir sakatlığı vardı. Abdurahmatov'un ayağında hafif bir ağrı hissedildiği için riske atmadık. Ayrıca Murod Rahmatov da sahaya çıkamadı. Buna rağmen çocuklar zihinsel gücü bulmayı başardılar.”

“Takıma ne kadar gerekliysem, o kadar yardım ederim”

Guardiola ve Ancelotti gibi büyük teknik direktörlerin kariyerlerinde görülen molalar (sabbatical) hakkındaki soruya Nasaf teknik direktörü samimi bir yanıt verdi: