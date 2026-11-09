Akbar Jo‘rayev'den 3 altın: Özbekistan milli takımından Dünya Şampiyonası'nda sansasyon

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen büyükler halter Dünya Şampiyonası resmen sona erdi.

Yaklaşık iki hafta boyunca dünyanın en güçlü haltercilerinin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, sekiz sporcuyla yer alan Özbekistan milli takımı tarihi bir başarıya imza attı.

Madalya sıralaması: Özbekistan dünyanın ilk üçünde

Turnuva sonunda açıklanan genel madalya sıralamasında Özbekistan, dünyanın en güçlü takımlarıyla birlikte zirvede yer aldı:

1. sıra — KDCB: Kuzey Kore milli takımı mutlak bir üstünlük sergileyerek toplam 34 madalya (20 altın, 8 gümüş, 6 bronz) ile 1. sırayı aldı;

2. sıra — Çin: Ev sahibi ekip toplam 33 madalya (17 altın, 10 gümüş, 6 bronz) ile 2. sırada yer aldı;

3. sıra — Özbekistan ve Bulgaristan: Delegasyonumuz, altın madalya kalitesi bakımından Bulgaristan ile birlikte dünya genelinde onurlu bir 3. sıraya yükseldi.

Dünya Şampiyonası genel madalya sıralaması

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Durum 1 KDCB 20 8 6 34 Mutlak lider 2 Çin 17 10 6 33 Ev sahibi takım 3 Özbekistan 3 0 0 3 Altın sayısı ile ilk üçte 3 Bulgaristan 3 0 0 3 Altın sayısı ile ilk üçte

Akbar Jo‘rayev'in zaferi ve antrenörlerin başarısı

Bu prestijli turnuvada Özbekistan milli takımının üç altın madalyasının tamamını Olimpiyat şampiyonu Akbar Jo‘rayev kazandırdı. Kendi sıkletinde rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtlayarak mutlak şampiyonluğa ulaştı.

Sadece sekiz sporcuyla katılıp, dünyanın yüzlerce sporcusu arasında üçüncü sırayı almak; Özbek halter ekolünün, sporcularımızın ve teknik heyetimizin yüksek becerisi ve özverili çalışmalarının somut bir sonucudur.