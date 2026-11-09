101 ülke arasında 3. sıra: Taşkent'teki Dünya Şampiyonası madalya sıralaması

·101·Spor
101 ülke arasında 3. sıra: Taşkent'teki Dünya Şampiyonası madalya sıralaması

Taşkent şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen erkekler ve kadınlar sambo branşındaki yıl dönümü 50. Dünya Şampiyonası resmen sona erdi.

Üç gün boyunca dünyanın 101 ülkesinden gelen en güçlü sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, Özbekistan milli takımı başarılı bir performans sergileyerek dünyanın ilk üçü arasında sağlam bir yer edindi.

Son gün sonuçları ve milli takımımızın performansı

Şampiyonanın son gününde 10 sıklette final müsabakaları yapıldı:

  • Son gündeki 6 madalya: Yurttaşlarımız turnuvanın son gününde 1 gümüş ve 5 bronz madalya daha kazandı;

  • Toplam 16 podyum: Üç günlük müsabakaların sonunda Özbek sambocular 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere — toplam 16 madalya kazanmayı başardı;

  • Belarus ile kıyasıya rekabet: Bizim gibi 2 altın madalyası olan Belarus milli takımını, gümüş madalya sayımızın fazlalığı sayesinde geride bırakarak onurlu bir şekilde 3. sırada yer aldık.

Taşkent-2026: Genel takım madalya sıralaması

Yıl dönümü Dünya Şampiyonası'nda toplam 26 ülke delegasyonu podyuma çıktı:

Sıra

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Durum / Konum

1

Rusya

18

3

4

25

Mutlak lider

2

Gürcistan

5

2

4

11

2. sırada yer aldı

3

Özbekistan

2

5

9

16

Ev sahibi takım ilk üçte

4

Belarus

2

3

11

16

Gümüş madalya kalitesine göre 4. sırada

5

Türkmenistan

2

0

2

4

5. sırada

Ayrıca Moğolistan, Ukrayna, Kırgız Cumhuriyeti ve Bulgaristan milli takımları da hanelerine 1'er altın madalya yazdırdı.

Turnuvanın tarihi önemi

100'den fazla ülkeden seçkin sporcuları bir araya getiren bu turnuva, sadece sambo sporu tarihindeki en büyük forumlardan biri olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizdeki spor ve dövüş sanatları altyapısının dünya standartlarını tam olarak karşıladığını pratikte kanıtladı.

Özbek sporcuların bu kadar yüksek rekabet ortamında ilk üçe girmesi, milli sambo okulunun uluslararası arenadaki itibarının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sambo Dünya ŞampiyonasıÖzbekistan Sambo FederasyonuTaşkent-2026SamboSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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