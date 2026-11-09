Dünya düzenini değiştirecek mi: Trump, Putin ve Şi Cinping ile neleri görüşmek istiyor?

·12·Dünya
Dünya düzenini değiştirecek mi: Trump, Putin ve Şi Cinping ile neleri görüşmek istiyor?

ABD Başkanı Donald Trump, küresel jeopolitik arenada büyük yankı uyandıran önemli bir açıklama yaptı. Beyaz Saray lideri, Çin'e yapılması beklenen ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü bir görüşme yapmayı planladığını duyurdu.

Beyaz Saray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan konuşmasında Trump, gezegenin en güçlü üç devletinin liderlerini bir araya getirecek bu olası görüşmenin ana gündem maddelerini de açıkladı.

Trump'ın açıklaması ve temel detaylar

Beyaz Saray liderinin konuşması, uluslararası güvenlik ve nükleer silahlanma yarışının arttığı bir dönemde şu önemli noktalara odaklandı:

  • «Üçlü» görüşme planı: Trump konuşmasında: «Sanırım Şi ve Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğim», — diyerek üçlü bir diyalog kurma konusundaki kararlılığını ifade etti;

  • Ana konu — Nükleer silahsızlanma: ABD Başkanı, zirve gündeminde küresel nükleer silahsızlanma konusunun öncelikli olacağını vurguladı: «Nükleer silahsızlanma konusu da dahil olmak üzere birçok konuyu detaylı bir şekilde görüşeceğiz»;

  • Konum — Çin sahası: Görüşmenin Pekin'in ev sahipliğinde gerçekleşmesinin beklenmesi, diplomatik denge merkezinin Asya bölgesine kaydığını gösteriyor.

Küresel önem: Bu görüşme neden önemli?

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin aynı masa etrafında toplanması, son yılların en büyük diplomatik olayı olabilir:

Faktör

Önemi ve beklenen etkisi

Nükleer güvenlik

Stratejik silah kontrol anlaşmalarının durma noktasına geldiği bir dönemde, «büyük üçlü» mutabakatı önemli bir güvence olabilir.

Jeopolitik gerilim

Ukrayna çevresindeki çatışma, Tayvan meselesi ve Orta Doğu'daki gerilimleri yumuşatma imkanı.

Ekonomik ilişkiler

ABD, Çin ve Rusya arasındaki ticaret tarifeleri, yaptırımlar ve yaptırım baskılarını görüşmek için doğrudan bir platform.

Uluslararası toplum ve Kremlin'in tepkisi

Henüz Pekin ve Moskova bu görüşmenin kesin tarihleri ve formatı hakkında resmi bir onay açıklamasa da, daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin olası bir görüşmesinin tüm dünyanın ilgi odağında olacağını belirtmişti.

Tarafların bu formatı resmen kabul etmesi halinde, Çin'deki zirvenin önümüzdeki yılların en belirleyici jeopolitik müzakere alanı olması bekleniyor.

Donald TrumpVladimir PutinŞi CinpingNükleer SilahsızlanmaDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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