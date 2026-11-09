İnsanlığın uzaydaki geleceği: NASA Ay'da yaşamak ve çalışmak için başvuru başlattı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis programını genişletme kapsamında yeni nesil astronot alımına başladı. Bu misyonun katılımcıları sadece Ay yüzeyine ayak basmakla kalmayacak, aynı zamanda orada kurulacak bilimsel üste yaşayıp çalışacak ve insanlığı Mars'a taşıyacak ilk insanlı uçuşların temelini atma görevini üstlenecekler.

Başvuru alımı 3 Aralık'a kadar devam edecek. NASA yöneticisi Jared Isaacman, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir havacılık gösterisinde bunu «NASA saflarına katılmak ve insanlığın uzaydaki kaderini belirlemek için eşsiz bir fırsat» olarak nitelendirdi.

Adaylar için temel gereksinimler

NASA, bir sonraki seçim aşamasına katılacaklar için oldukça yüksek nitelik kriterleri belirledi:

Vatandaşlık: Adayların sadece ABD vatandaşı olması zorunludur;

Eğitim düzeyi: Doğa bilimleri, teknoloji, mühendislik veya matematik (STEM alanları) dallarında yüksek lisans derecesi, tıp uzmanlığı, test pilotu okulu eğitimi veya ilgili doktora alanında en az 2 yıllık deneyim;

Mesleki yeterlilik: İlgili alanda en az 3 yıllık profesyonel pratik iş deneyimi;

Pilotlar için uçuş saati: Yüksek hızlı jet uçaklarında ekip komutanı olarak en az 750 saat, diğer uçak türlerinde 1.500 saat veya helikopterlerde 1.000 saat toplam uçuş deneyimi.

Seçim süreci ve istatistikler

NASA astronot birliği 1960'lardan beri oluşturulmaktadır. Yeni alımın temel aşamaları ve tarihi rakamlar şöyledir:

Gösterge Sayı / Süre Açıklama Başvuru süresi 3 Aralık'a kadar Seçimin ilk aşaması Nihai seçimin tamamlanması 2027 sonu Kazananlar belirlenip eğitimler başlayacak Mevcut aktif astronot sayısı 32 kişi NASA bünyesinde görev yapan astronotlar Tarih boyunca eğitilenler 370 kişi 1960'lardan beri seçilen uzmanlar Son seçim sonucu (2024–2025) 10 kişi alım 8.000'den fazla aday arasından seçildi

2028 planı ve ortaya çıkan engeller

ABD yönetimi, 2028 yılında insanı Ay yüzeyine tekrar indirmeyi hedefliyor. Bu devasa projede Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin özel uzay şirketleri, uçuş ve iniş araçlarıyla doğrudan destek verecek.

Ancak yeni misyon bazı teknik gecikmelerle karşı karşıya:

The Washington Post gazetesinin haberine göre, yeni nesil uzay kıyafetlerinin üretimi için ana yüklenici olarak seçilen Axiom Space şirketinin belirlenen süreye yetişememe riski bulunuyor.

Eğer kıyafetler ve güvenlik sistemleri 2028 yılına kadar tam olarak test edilmezse, Ay'a insanlı uçuş tarihi tekrar ertelenebilir.

Buna rağmen NASA, Ay üssü altyapısını oluşturma ve Mars misyonu için adayları seçme çalışmalarını plan doğrultusunda hızlandırıyor.