Kadın, çocuğunun mavi gözlü doğması için hamilelikte göz rengini değiştirdi

Rus sosyal medyasında genç bir kadının sıra dışı iddiası geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Kadın, hamilelik döneminde göz rengini değiştirme prosedürü uygulattığını ve bu sayede çocuğunun da mavi gözlü doğmasını sağlamak istediğini belirtti. Kadına göre, anne vücudundaki bu tür değişiklikler doğmamış bebeğin DNA'sını da etkileyebilir.

Bilindiği üzere, günümüzde insan göz rengini değiştirmeye olanak tanıyan birkaç kozmetik ve cerrahi yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında yapay iris implantları, lazer tedavileri ve keratopigmentasyon gibi yöntemler yer almaktadır.

Örneğin, lazer yardımıyla göz irisinin yüzeyindeki melanin pigmentinin azaltılarak kahverengi gözlerin maviye dönüştürülebileceği iddia edilmektedir. Böyle bir işlem yaklaşık 20 saniye sürebilir. Bir diğer modern yöntem ise keratopigmentasyon veya "kornea dövmesi" işlemidir. Bu yöntem, özel ekipmanlar ve biyolojik olarak uyumlu pigmentler kullanılarak korneaya renk verilmesine dayanır.

Ancak asıl soru şu: Göz rengini değiştirerek bu özelliği henüz doğmamış bir çocuğa aktarmak mümkün mü?

Yakın zamanda göz rengini değiştiren Rus genç bir kozmetoloğa göre bu mümkün. Ünlü podcast'lerden birinde doktorla sohbet ederken, çocuğunun mavi gözlü doğması için hamilelik sırasında bu işlemi yaptırdığını söyledi. Kadın, kendi DNA'sının da yeni göz rengine uyum sağlamak için otomatik olarak değişeceğine inanıyordu.

Podcast sunucusu kadının fikirlerini sakin bir şekilde dinlemiş olsa da, bu sözler sosyal medyada büyük ilgi ve alaycı tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı kadının iddiasını eleştirerek yorumlarda çeşitli iğneleyici ifadeler bıraktı.

Böylece, genç kadının göz rengini değiştirerek çocuğunun dış görünüşünü etkileyebileceği yönündeki iddiası internette mizah ve tartışmalara yol açtı. Aslında insanın göz rengi kalıtsal özelliklerle belirlenir. Ebeveynlerdeki kozmetik değişiklikler ise çocuğun DNA'sını değiştirmez.