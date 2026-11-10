Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlaması beklenen kapalı üçlü istişareler öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ukrayna'nın bölgesel yapısını kökten değiştirecek gizli bir plan hazırladı. İngiliz The Economist dergisinin verdiği acil bilgilere göre, Beyaz Saray stratejistleri, cephedeki ağır durum karşısında tarafların uzlaşmaz taleplerini aşmak için hukuki ve idari haritaların yapay olarak yeniden dağıtılmasını öneriyor.

Harita hilesi: Donbas şehirleri komşu bölgelere mi bağlanacak?

Washington tarafından hazırlanan perde arkasındaki plan, Ukrayna'nın iç idari sınırlarının yeniden yazılmasını öngörüyor. Buna göre, Ukrayna kontrolündeki Donbas bölgelerinin hukuki olarak komşu bölgelere (örneğin Dnipropetrovsk veya Harkiv) dahil edilmesi teklif ediliyor.

Amerikalı arabuluculara göre, bu idari manipülasyon aynı anda iki zıt amaca hizmet etmelidir:

Rusya, kendi idari iddiaları çerçevesinde Donetsk ve Luhansk bölgelerinin eski sınırlarının tamamen kontrol altına alındığını ilan edebilecek. Ukrayna ise bu stratejik yerleşim birimlerini komşu bölgelere yapay bir şekilde tabi kılarak kendi yargı yetkisi altında tuttuğunu gösterebilecek.

Ayrıca Trump yönetimi, Rus enerji sektörüne yönelik bir dizi yaptırımın kaldırılmasını savunuyor, ancak Kiev ve Avrupa Birliği bu teklife şiddetle karşı çıkıyor.

Planın ana hatları Trump yönetiminin teklifi Beklenen siyasi ve askeri tepki Bölgesel statü Donbas şehirlerinin komşu bölgelere hukuki olarak eklenmesi Kağıt üzerindeki yapay değişiklik, cephedeki gerçek durumu çözmez Rusya için "kazanç" DHC ve LHC sınırlarının tamamen alındığını ilan etme imkanı Moskova kozmetik değişiklikleri değil, tam askerden arındırmayı hedefliyor Ukrayna için "uzlaşma" Bölgelerin kaybedilmediğini gösteren idari maske Kiev rejimi için yüzünü kurtarma girişimi olarak görülüyor Enerji yaptırımları Rus petrol ve gaz sektöründen kısıtlamaların kaldırılması Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin kesin itirazıyla karşılaşıyor

"ABD tarafından önerilen idari sınırların yapay olarak değiştirilmesi, cephedeki keskin kriz karşısında Kiev'in siyasi itibarını koruma ve zirve katılımcılarını sahte bir uzlaşmaya zorlama girişimidir."

Moskova'nın kesin tutumu ve "kağıt üzerindeki planlar"

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Donald Trump, Ukrayna'nın savaşın sonuçlarına göre "biraz farklı bir şekil ve görünüm" kazanacağını belirtmişti. Ancak siyasi analistlere göre, Rus tarafının bu tür hukuki hilelere ve haritadaki sanal çizimlere razı olması pek olası değil.

Kremlin, çatışmayı sona erdirmek için sadece cephe hattını dondurmayı veya isimleri değiştirmeyi değil, krizin gerçek nedenlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını — askerden arındırma, Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve Avrasya güvenlik mimarisinde demir garantiler — talep ediyor. Bu durum, ABD'nin Abu Dabi zirvesi öncesinde hazırladığı planı sadece "kağıt üzerinde bir önlem" haline getirebilir.

Sizce sınırların harita üzerinde yapay olarak yeniden dağıtılması ve yaptırımların hafifletilmesi savaşı durdurabilir mi, yoksa yeni çatışmalara mı yol açar? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.