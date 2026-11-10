Gökyüzü kapandı, patlama sesleri duyuldu: Suudi Arabistan'ın başkentinde neler yaşandı?

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Gökyüzü kapandı, patlama sesleri duyuldu: Suudi Arabistan'ın başkentinde neler yaşandı?

Salı sabahı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) dayanan Arab Journal'ın haberine göre, beklenmedik patlamalar şehirde ve çevresindeki bölgelerde büyük endişe yarattı. Olayın ardından Krallığın doğu bölgesinde bulunan önemli bir hava limanı acil durum nedeniyle kapatıldı.

Uçuşlar durduruldu: Flightradar24 verileri

Uluslararası uçuşları takip eden Flightradar24 portalının verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı faaliyetlerini geçici olarak tamamen durdurdu. Havalimanına iniş yapması ve oradan kalkması gereken onlarca uçuş iptal edildi veya alternatif rotalara yönlendirildi.

Şu ana kadar patlamaların kesin nedeni ve hava trafiğinin durdurulmasıyla ilgili detaylar konusunda resmi Riyad'dan tam bir açıklama gelmedi. Medya analizlerine göre, bu olay Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husiler), Suudi Arabistan'ın askeri harekatına ve ablukasına yanıt olarak gerçekleştirdiği yeni bir drone veya füze saldırısı ile bağlantılı olabilir.

Olay parametreleri

Resmi ve açık kaynak bilgileri

Olayın zamanı ve yeri

Salı sabahı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad

Ana belirti

Şehir genelinde duyulan art arda şiddetli patlama sesleri

Havacılık kısıtlamaları

Doğu bölgesindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı kapatıldı

Kaynaklar

AFP, Arab Journal, Flightradar24 izleme servisi

Muhtemel sebep

Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husiler) füze ve drone saldırıları

Mevcut durum

Resmi makamlar soruşturma yürütüyor, hava güvenliği artırıldı

«Suudi başkentindeki patlama sesleri ve büyük bir hava limanının acilen kapatılması, Krallığın hava savunma sistemlerinin ciddi bir muharebe durumuna getirildiği anlamına geliyor.»

Husilerin hedefi: Stratejik ve ekonomik tesislere tehdit

Son günlerde Yemenli Husiler, Suudi Arabistan topraklarındaki havalimanlarına, askeri üslere ve stratejik ekonomik altyapı tesislerine yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırdı. Bu saldırıları, Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen halkına karşı yürüttüğü askeri harekatlara ve ablukaya karşı meşru bir yanıt olarak nitelendiriyorlar.

Şu anda güvenlik servisleri ve savunma güçleri, havalimanı ve başkent çevresindeki durumu tam olarak değerlendiriyor. Bölgedeki petrol ve lojistik altyapısı artırılmış güvenlik rejimine geçirildi.

Sizce Orta Doğu'daki bu yeni patlamalar ve hava saldırıları, bölgesel çapta yeni bir savaş ocağını alevlendirir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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