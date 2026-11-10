Gökyüzü kapandı, patlama sesleri duyuldu: Suudi Arabistan'ın başkentinde neler yaşandı?

Salı sabahı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) dayanan Arab Journal'ın haberine göre, beklenmedik patlamalar şehirde ve çevresindeki bölgelerde büyük endişe yarattı. Olayın ardından Krallığın doğu bölgesinde bulunan önemli bir hava limanı acil durum nedeniyle kapatıldı.

Uçuşlar durduruldu: Flightradar24 verileri

Uluslararası uçuşları takip eden Flightradar24 portalının verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı faaliyetlerini geçici olarak tamamen durdurdu. Havalimanına iniş yapması ve oradan kalkması gereken onlarca uçuş iptal edildi veya alternatif rotalara yönlendirildi.

Şu ana kadar patlamaların kesin nedeni ve hava trafiğinin durdurulmasıyla ilgili detaylar konusunda resmi Riyad'dan tam bir açıklama gelmedi. Medya analizlerine göre, bu olay Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husiler), Suudi Arabistan'ın askeri harekatına ve ablukasına yanıt olarak gerçekleştirdiği yeni bir drone veya füze saldırısı ile bağlantılı olabilir.