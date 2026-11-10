Büyük casusluk skandalı: Nvidia lideri Çinli bir ajanla ilişki yaşamakla suçlanıyor

Yapay zeka devriminin mutlak lideri olarak kabul edilen Nvidia, tarihinin en ciddi güvenlik kriziyle karşı karşıya. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, şirketin yönetim kurulu, CEO Jensen Huang'ın Çin istihbaratının geniş çaplı bir operasyonunun hedefi olduğu iddiasıyla resmi bir iç soruşturma başlattı.

Silikon Vadisi'ni ve küresel çip piyasasını sarsan bu olaya ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre çoktan müdahil oldu.

Huang'ın resmi itirafı ve Singapur izi

Financial Times'ın edindiği bilgilere göre Jensen Huang, şirket çalışanlarına özel bir mektup göndererek evlilik dışı kişisel bir ilişkisi olduğunu açıkça kabul etti. Yaşanan durumun tüm sorumluluğunu üstlenen Huang, ailesinden ve şirket çalışanlarından içtenlikle özür diledi. Bu arada Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın soruşturmayla tam iş birliği yaptığını ve şimdilik görevinde kalacağını belirtti.