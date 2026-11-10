Büyük casusluk skandalı: Nvidia lideri Çinli bir ajanla ilişki yaşamakla suçlanıyor
Yapay zeka devriminin mutlak lideri olarak kabul edilen Nvidia, tarihinin en ciddi güvenlik kriziyle karşı karşıya. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, şirketin yönetim kurulu, CEO Jensen Huang'ın Çin istihbaratının geniş çaplı bir operasyonunun hedefi olduğu iddiasıyla resmi bir iç soruşturma başlattı.
Silikon Vadisi'ni ve küresel çip piyasasını sarsan bu olaya ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre çoktan müdahil oldu.
Huang'ın resmi itirafı ve Singapur izi
Financial Times'ın edindiği bilgilere göre Jensen Huang, şirket çalışanlarına özel bir mektup göndererek evlilik dışı kişisel bir ilişkisi olduğunu açıkça kabul etti. Yaşanan durumun tüm sorumluluğunu üstlenen Huang, ailesinden ve şirket çalışanlarından içtenlikle özür diledi. Bu arada Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın soruşturmayla tam iş birliği yaptığını ve şimdilik görevinde kalacağını belirtti.
Soruşturmanın merkezindeki isim, Singapur merkezli Megaspeed şirketiyle bağlantılı iş kadını Alice Huang. ABD istihbarat birimlerinin ulaştığı sonuçlara göre, kendisi Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MGB) gizli bir ajanı ve ABD'nin yapay zeka ile stratejik yarı iletken teknolojileri hakkındaki verileri toplamakla görevli.
Soruşturmanın konusu ve yönleri
Resmi veriler ve detaylar
Ana figür
Jensen Huang (Nvidia kurucusu ve CEO'su)
Şüpheli kadın
Alice Huang (Megaspeed şirketiyle bağlantılı iş kadını)
Suçlamanın içeriği
Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı adına casusluk yapmak
Huang'ın tutumu
Kişisel ilişkiyi kabul etti, özür diledi, soruşturmayla iş birliği yapıyor
Denetleyici kurumlar
ABD Kongresi, FBI ve Nvidia yönetim kurulu
Teknoloji sızıntısı
Şu an için gizli çip bilgilerinin Pekin'e sızdığı doğrulanmadı
«ABD ile Çin arasındaki teknolojik soğuk savaş artık kişisel ilişkilere ve üst düzey yöneticilerin güven çemberine kadar ulaştı; burada hata yapmanın bedeli trilyonlarca dolar.»
Washington ve Pekin arasında yeni gerilim
Bu olay hızla jeopolitik bir çatışmaya dönüştü. ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi milletvekilleri, Nvidia'dan ulusal güvenlik garantileri ve ticari sırların ne kadar korunduğuna dair acil bir rapor talep etti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise tüm suçlamaları 'uydurma ve asılsız bir provokasyon' olarak nitelendirdi.
Şu ana kadar Nvidia'nın gelişmiş çipleri veya yapay zeka mimarisiyle ilgili önemli devlet sırlarının Çin'in eline geçtiğini kanıtlayan doğrudan bir delil sunulmadı. Soruşturma devam ediyor ancak bu skandal, dünyanın en değerli teknoloji şirketinin geleceğine ciddi bir gölge düşürebilir.
Sizce bu skandal Nvidia teknolojilerinin Çin'e sızmasıyla mı ilgili, yoksa Silikon Vadisi devinin liderine karşı düzenlenen siyasi bir baskı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.
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