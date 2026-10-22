Anne ve kızının alnındaki aynı beyaz saç tutamı: Nadir benzerlik herkesi şaşırttı

·2·Dünya
Anne ve kızının alnındaki aynı beyaz saç tutamı: Nadir benzerlik herkesi şaşırttı

Nijeryalı televizyon sunucusu Elma Godwin ve ikinci kızı, benzersiz bir genetik özellik ile dünyaya geldi. Her ikisinin de alnının tam ortasında aynı noktada beyaz bir saç tutamı bulunuyor. Bu sıra dışı benzerlik sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Elma, doğduğundan beri alnındaki beyaz saç tutamıyla yaşadığını söylüyor. Saçın belirli bir bölgesindeki pigment eksikliğinden kaynaklanan bu duruma polioz deniliyor. Televizyon sunucusu, 24 yaşına kadar kendisine benzeyen başka birini hiç görmemiş. Sadece sosyal medyada benzer özelliklere sahip insanları gördükten sonra bu durumda yalnız olmadığını anlamış.

Ancak hayatındaki en şaşırtıcı olay, ikinci çocuğu dünyaya geldiğinde yaşandı. Elma, bebeğin göbek bağı henüz kesilmeden saçlarına dikkat etmiş. Küçük kız da tıpkı annesi gibi, alnının tam aynı noktasında beyaz bir saç tutamı ile doğmuş.

Elma'nın ilk kızında böyle bir işaret olmadığı için, bebeğin bu kendine has görünümü doğumda bulunan sağlık personelini de hayrete düşürmüş.

Bu olaydan sonra televizyon sunucusu, kendisi gibi fiziksel özelliklere sahip insanlara seslenerek, farklılıktan utanmamaları ve onu gizlememeleri çağrısında bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları da bu hikayeye kayıtsız kalmadı. Bazıları olayın kendilerini derinden etkilediğini yazarken, diğerleri küçük kızın büyüdüğünde kendini yalnız hissetmeyeceğini, çünkü yanında aynı özelliğe sahip annesinin olduğunu vurguladı.

Elma GodwinPoliozGenetikAnneÇocuk
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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