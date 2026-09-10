Annesinin cesedi buzdolabında bulundu: Rus bir adam cinayetle suçlanıyor

St. Petersburg'da 42 yaşındaki bir adam, 64 yaşındaki annesini öldürdüğünü itiraf etti. İlk bilgilere göre, cinayetin nedeni bahis oyunlarında kaybedilen paralar olabilir. Bu konuda Zakon.kz haber verdi.

78 televizyon kanalının bildirdiğine göre, 9 Eylül akşamı adam sokakta Rosgvardiya görevlilerinin yanına giderek cinayet işlediğini söyledi. Kolluk kuvvetleri, müfettişlerle birlikte Leninskiy Bulvarı'ndaki evine gitti. Orada kadının cesedi, ayrı bir buzdolabında bulundu. Soruşturma verilerine göre cinayet 22 Ağustos'ta işlendi.

Adamın kumar bağımlılığından muzdarip olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, annesi paraları sayarken ona saldırdı. Adam, kadının paranın eksildiğini fark etmesinden korktu. Ardından bıçağı alarak annesini en az beş kez bıçakladı.

Daha sonra adam, kadının cesedini yan odada bulunan ayrı bir buzdolabına taşıyarak yerleştirdi.

Şüpheli gözaltına alındı. Polis verilerine göre, şahıs psikonevroloji dispanserinde kayıtlı. Ayrıca adamın daha önce de cinayet ve gasp suçlarından hüküm giydiği bildirildi.