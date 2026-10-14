Üç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulundu

Endonezya'da ruh sağlığı sorunları olan 49 yaşındaki bir adam, yaklaşık üç yıllık kayboluşun ardından dağlık bir ormanda sağ olarak bulundu. Birkaç yıl önce evinden ayrılmış ve Salak Dağı ormanlarında kaybolmuştu. Yakın zamanda yerel halk onu tesadüfen buldu ve kurtarma ekiplerine haber verdi.

Endonezya medyası, geçen hafta Sukabumi bölgesindeki Salak Dağı ormanlarında bir adamın kurtarıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağışların ardından bir grup yerel sakin, yakındaki nehrin akışını kontrol etmek için yola çıkmıştı. O sırada yosun tutmuş bir kayanın üzerinde oturan ve çevresinde ne olup bittiğini anlamakta güçlük çeken adamı fark ettiler.

Onu gören insanlar, adamın durumunun ağır olduğunu hemen fark ettiler. Konuşmakta zorlanıyor, fiziksel olarak çok zayıf düşmüş ve kendi başına yürüyemeyecek durumdaydı. Ayrıca diğer insanları görünce büyük bir korku yaşadı.

Kurtarma ekipleri onu sedyeyle ormandan çıkardı. Ardından kimliğinin tespiti için bölge idaresine götürüldü. Kimlik doğrulaması için parmak izi ve retina taraması yöntemleri kullanıldı.

Ailesi onu üç yıldır arıyordu

Kurtarılan kişinin 49 yaşındaki Ayi Solexudin olduğu belirlendi. Endonezya'nın Cianjur bölgesinde yaşayan adamın, yaklaşık üç yıl önce ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilmişti.

Daha sonra kimliği aile üyeleri tarafından da doğrulandı. Yakınları, Ayi'nin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. Bir gün evinden çıkıp Salak Dağı ormanlarına doğru gittiğini ve bir daha geri dönmediğini ifade ettiler.

Aile üyeleri onu bulmak amacıyla köy çevresindeki ormanları defalarca aradı. Ancak tüm çabalara rağmen adamdan bir iz bulamadılar.

Edinilen bilgilere göre, Ayi'nin nerede olduğuna dair farklı bölgelerden birkaç kez haber gelmişti. Ancak ailesi ona ulaşamadan tekrar ormana girip gözden kaybolmuştu. Bu nedenle arama çalışmaları uzun süre sonuçsuz kaldı.

Ormanda nasıl hayatta kaldığı bilinmiyor

Ayi Solexudin'in Salak Dağı'nda ne kadar süre yaşadığını kesin olarak söylemek zor. Ancak kurtarıldığı sıradaki fiziksel durumu, uzun süre zor koşullar altında kaldığını gösteriyor.

Adam oldukça zayıflamış, güçten düşmüş ve vücudunda ciddi su kaybı gözlemlenmişti. Durumuna bakılırsa, uzun süre yeterli gıda ve sudan mahrum kaldığı tahmin ediliyor.

Ayi'nin kardeşleri, gazetecilere onun ruh sağlığının anne ve babasının vefatından sonra bozulmaya başladığını anlattı. Ayrıca sık sık tek başına ormana girme alışkanlığı olduğunu belirttiler.

Ancak bu sefer evine dönmedi. Yaklaşık üç yıl boyunca nerede olduğu, ne yediği ve bu zor koşullarda nasıl hayatta kaldığı henüz bilinmiyor.

Adamın sağ bulunması ailesi için büyük bir olay oldu. Şimdi sağlığına kavuşması ve uzun süren kayboluş döneminde neler yaşadığının belirlenmesi büyük önem taşıyor.