Hürmüz'de gemi battı: Suda yüzen binlerce iPhone ve parfümün görüntüleri yayıldı

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ciddi bir olay daha yaşandı. Edinilen bilgilere göre İran tarafı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait büyük bir konteyner gemisine saldırı düzenledi.

Olayın, geminin denizcilik güvenliği kurallarını ihlal etmesi ve yapılan uyarılara aldırış etmemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Saldırı sonucunda gemide büyük bir yangın çıktı ve sonunda sulara gömüldü.

Mürettebat kurtarıldı, gemi ise yanarak battı

Olay yerinden çekilen fotoğraf ve videolarda durumun boyutu gözler önüne serildi:

Yangın ve batma süreci: Konteynerlerle dolu devasa geminin üst kısmından yoğun siyah dumanlar yükseldi ve kısa süre sonra gemi yan yatarak sulara gömüldü;

Mürettebatın kurtarılması: Saldırıdan sonra gemideki mürettebat zamanında tahliye edilerek tamamen kurtarıldı.

Deniz yüzeyindeki değerli yük: Binlerce iPhone ve parfüm

Gemi battıktan sonra gemideki dev metal konteynerlerin bazıları açıldı veya hasar gördü, içindeki yükler deniz yüzeyine saçıldı:

Değerli akıllı telefonlar ve parfümler: Su yüzeyinde binlerce iPhone telefonu ve lüks marka parfümler saçılmış halde yüzüyor;

Yerel teknelerin hareketi: Görüntülerde, olay yerine ulaşan onlarca küçük motorlu tekne ve insanın su üzerindeki yükleri, özellikle parfüm kutularını toplamaya başladığı görülüyor;

Açık denizde kalan konteynerler: Bazı büyük konteynerler hala yarı batık halde deniz yüzeyinde yüzmeye devam ediyor.

Dünya petrol ve ticaret yollarının ana arteri sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki bu tür keskin çatışmalar, bölgesel nakliye güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabilir.