3000 yıllık mumyanın saçları bilim insanlarını şaşırttı

Mısır'da 3000 yıldan fazla bir süre önce yaşamış bir kadına ait mumya, modern tıbbi teknolojiler kullanılarak yeniden incelendi. İnceleme sırasında uzun örgülü saçları, dişlerindeki değişimler ve vücudunda korunan iç organ kalıntıları tespit edildi. En ilginç olanı ise bilim insanlarının mumyanın sargılarını açmadan vücudunu üç boyutlu görüntülerle incelemeyi başarmasıydı.

Araştırmacılar, "Örgülü Saçlı Kadın" (The Braided Lady) olarak bilinen mumyayı yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (BT) ile inceledi. Sonuçlar, Ekim 2026'da Radiology Case Reports adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Mumya kimdi?

Kadının gerçek ismi ve hayatına dair bilgiler günümüze ulaşmamıştır. Araştırmacılar, mumyalanma özelliklerine bakarak, kadının MÖ yaklaşık 1292–1077 yılları arasında, Mısır'ın Yeni Krallık dönemi ve sonrasına yakın bir tarihte yaşamış olabileceğini belirtmişlerdir.

Ayrı bir mezardan değil, diğer mumyalarla birlikte saklandığı bir yerden bulunmuştur. 1860 yılında doktor James Douglas onu Mısır'dan Kanada'ya götürmüştür. Daha sonra mumya çeşitli müze koleksiyonlarında saklanmış ve 2006 yılında ABD'nin Kansas eyaletindeki Dünya Hazineleri Müzesi'ne ulaşmıştır.

Uzun ve örgülü saçları diğer mumyalardan farklı olduğu için ona "Örgülü Saçlı Kadın" ismi verilmiştir.

Bilgisayarlı tomografi neleri ortaya çıkardı?

Uzmanlar mumyayı 0,625 milimetre kalınlığındaki kesitlerle tarayarak vücudun iç yapısını 3D görüntüde yeniden oluşturdu. Bu yöntemle kemikler, dişler ve korunan yumuşak dokular sargılar açılmadan incelenebildi.

İncelemede kadının vücudunda karaciğer ve dalak dokularının kalıntılarının korunduğu belirlendi. Ayrıca baş kısmında kurumuş beyin dokusu izleri de görüldü. Bu durum, mumyalama sürecinde beyninin burun yoluyla çıkarılmamış olabileceğini göstermektedir.

Bilim insanlarına göre iç organların çıkarılma işlemi tam olarak gerçekleştirilmemiştir. Bu da antik Mısırlıların mumyalama yöntemlerinin her zaman aynı olmadığını göstermektedir.