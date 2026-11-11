Özbekistan ve Tacikistan Futsal Milli Takımlarının Taşkent'teki Hazırlık Maçlarının Detayları

Deneyimli teknik direktör Bahodir Ahmedov yönetiminde geri dönen Özbekistan Futsal Milli Takımı, Taşkent'te Tacikistanlı futsalcılarla iki uluslararası hazırlık maçı gerçekleştirdi. Çekişmeli ve tavizsiz geçen bu karşılaşmalarda temsilcilerimiz bir galibiyet ve bir beraberlik alarak yeni dönemdeki ilk sınavlarını başarıyla tamamladılar.

İlk karşılaşma: Güven verici galibiyet ve Behruz Samiyev'in dublesi

Taşkent'teki UFA Milli Takımlar Merkezi spor salonunda oynanan ilk hazırlık maçında Özbekistan futsal takımı rakibine karşı güven verici 3:0'lık skorla zafer kazandı. Maçın başından itibaren üstünlüğünü kuran temsilcilerimiz rakibe hiçbir şans tanımadı.

Gollerin sahipleri: Maçın kahramanı Behruz Samiyev, karşılaşmanın hemen başında (3. dakika) ve sonunda (40. dakika) rakip kaleyi iki kez havalandırarak duble yaptı. Ayrıca Quvonchbek Jahonov 17. dakikada kendi hanesine bir gol yazdırdı.

İlk 5: Jasur Rizbonov, Ilhom Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Davron Choriyev (kaptan).

Maç istatistikleri ve detaylar İlk karşılaşma (8 Kasım) İkinci karşılaşma (10 Kasım) Mekan UFA Milli Takımlar Merkezi «Yunusobod» Spor Kompleksi Skor sonucu 3 : 0 (Galibiyet) 1 : 1 (Beraberlik) Gol atan oyuncular Behruz Samiyev (3, 40), Quvonchbek Jahonov (17) Davron Choriyev (40) – Dilshod Salomov (36) Teknik Direktör Bahodir Ahmedov Bahodir Ahmedov

«Bahodir Ahmedov yönetimindeki yenilenen takım, ilk maçlarında bile anlamlı bir oyun sergileyerek taraftarları sevindirdi».

İkinci karşılaşma: Son dakikalardaki drama ve beraberlik

Taşkent'teki «Yunusobod» Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ikinci maç, her iki takımın denk mücadelesine sahne oldu. Oyun oldukça gergin ve gollü bir tempoda başladı, uzun süre skor değişmedi.

Maçın son anlarında hareketlilik arttı:

Tacikistanlı futsalcı Dilshod Salomov 36. dakikada skoru açarak konuk ekibi öne geçirdi.

Ancak mağlubiyetten kurtulmak için tüm gücünü ortaya koyan temsilcilerimiz, maçın bitimine az bir süre kala — 40. dakikada kaptan Davron Choriyev'in isabetli vuruşuyla skoru eşitlemeyi başardı. Nihai skor — 1:1.

Böylece Tacikistan'a karşı oynanan iki hazırlık maçı, Bahodir Ahmedov'un öğrencilerinin fiziksel ve taktiksel hazırlığını gösteren önemli bir sınav görevi gördü.

Sizce Bahodir Ahmedov'un milli takıma dönüşü ve bu hazırlık maçlarındaki sonuçlar, futsalcılarımızın gelecekteki önemli turnuvalara hazırlığını nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!