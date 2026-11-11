Lamine Yamal, restoran tavsiyesi için iki gence değerli bir hediye verdi (video)
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Sosyal medyada Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın yer aldığı bir video
hızla yayılıyor. Videoda futbolcu, arabasıyla giderken yolda karşılaştığı iki gencin yanında duruyor ve onlardan akşam yemeği için sakin ve hoş bir atmosfere sahip bir restoran tavsiyesi istiyor.
Gençler ona bildikleri restoranlardan birini öneriyor. Lamine Yamal, teşekkür olarak onlara Beats marka pahalı kulaklıklar hediye ediyor.
Beklenmedik hediye karşısında şaşkına dönen gençler başta gözlerine inanamıyor. Vedalaşmadan önce ise futbolcu onlarla birlikte fotoğraf çektiriyor.
Basit bir restoran tavsiyesiyle başlayan karşılaşma, iki genç için unutulmaz bir anıya dönüştü.
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