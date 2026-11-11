Fransa, Almanya'yı kendi topraklarında üretilen ve satın alınan uzun menzilli füzelerin askeri çatışma veya gerilim anlarında kullanım prosedürlerini kesin olarak belirlemeye çağırdı. Financial Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu konuyu gündeme getirdi.

Fransa'nın nükleer doktrini ve endişeler

Habere göre Paris, Almanya'dan bu tür silahların kullanım kurallarını Fransa'nın nükleer doktrini ile tam uyumlu hale getirmesini talep ediyor. Fransız yetkililere göre, Rusya topraklarındaki hedeflere konvansiyonel silahlarla saldırılması, Rusya'nın nükleer silahla karşılık vermesine yol açabilir.

«Eğer Ruslar sinyali yanlış yorumlarlarsa, farkında olmadan nükleer bir eşiğe yaklaşılabilir», — dedi Fransız yetkililerden biri.

Ayrıca Paris, Berlin'in uzun menzilli silah envanterini önemli ölçüde genişletmesinden ciddi endişe duyduğunu belirtiyor. Almanya şu anda Rusya'nın iç kesimlerine saldırı kapasitesine sahip, 500 kilometreden 2 bin kilometrenin üzerine kadar menzili olan çok sayıda kara konuşlu füzeyi aktif olarak satın alıyor ve geliştiriyor.

Askeri-siyasi süreçler ve göstergeler Detaylar ve veriler Talep eden ana taraf Fransa (Paris) Muhatap ülke Almanya (Berlin) Temel endişe nedeni Uzun menzilli füzelerin Rus hedeflerine saldırısı ve nükleer risk Füzelerin menzili 500 kilometreden 2 bin kilometrenin üzerine kadar kara konuşlu füzeler Bilgi kaynağı Financial Times gazetesi

«Uluslararası güvenliği sağlamak ve füzelerin kullanımında yapılacak herhangi bir yanlış hesaplama, küresel ölçekte felaketlere yol açabilir».

Moskova'nın tepkisi ve resmi açıklamalar

Hatırlatmak gerekirse, Rus tarafı daha önce NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını defalarca vurgulamıştı. Ancak Moskova, Rusya Federasyonu'nun çıkarlarına ve güvenliğine potansiyel tehdit oluşturan her türlü tehlikeli eylemin cevapsız kalmayacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını her zaman kesin bir dille ifade etmektedir.

Sizce Avrupa ülkelerinin uzun menzilli füzeleri artırması ve bu konudaki anlaşmazlıklar küresel güvenliği nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!