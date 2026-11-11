IBF sıralamasını güncelledi: Dört Özbek boksör zirvede
Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), profesyonel boksörlerin yeni sıralamasını açıkladı. Güncellenen listede dört Özbek boksör yer aldı. Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov ve Murodjon Ahmadaliyev yerlerini korurken, Mirazizbek Mirzaxalilov üç basamak yükselerek 13. sıraya yerleşti.
Özbek profesyonel boks temsilcilerinin uluslararası sıralamalardaki varlığı devam ediyor. IBF tarafından açıklanan son sıralamada, ülkemizden dört boksör kendi sıkletlerinde en iyi dövüşçüler arasına girdi.
Bunlar arasında ağır sıklet temsilcileri, eski dünya şampiyonu Isroil Madrimov ve iki Özbek boksörün rekabet ettiği süper horoz sıklet temsilcileri bulunuyor.
Bahodir Jalolov ilk dörtte kaldı
Süper ağır sıklette Özbekistan'ı temsil eden Bahodir Jalolov, IBF sıralamasında 4. sıradaki yerini korudu.
Bu sıklette şampiyonluk kemeri Hırvat Filip Hrgovic'e ait. Jalolov'un ilk dörtte kalması, uluslararası profesyonel boks arenasındaki konumunu koruduğunu gösteriyor.
Isroil Madrimov da yerini korudu
Süper yarı orta sıklette Isroil Madrimov 6. sırada kaldı. Bu klasmanda şampiyonluk kemeri Britanyalı Josh Kelly'ye ait.
Madrimov'un sıralamadaki konumunun değişmemesi, bu sıkletteki güçlü boksörler arasındaki yerini koruduğu anlamına geliyor.
Murodjon Ahmadaliyev, Naoya Inoue'nin şampiyon olduğu sıklette
Süper horoz sıklette Murodjon Ahmadaliyev, IBF sıralamasındaki 4. sırasını korudu.
Bu klasmanda dünya boksunun yıldızlarından biri olan Japon Naoya Inoue şampiyon unvanını taşıyor. Ahmadaliyev'in ilk dörtteki yeri, bu sıkletteki yüksek rekabet gücünü ortaya koyuyor.
Mirazizbek Mirzaxalilov üç basamak yükseldi
Özbek boksörler arasında sıralamadaki en dikkat çekici yükseliş Mirazizbek Mirzaxalilov'a ait.
Süper horoz sıklette geçen ayki 15. sıradan 13. sıraya yükseldi. Bu sıklette de şampiyonluk kemeri Naoya Inoue'ye ait.
Böylece Mirzaxalilov, uluslararası sıralamadaki konumunu iyileştirerek en iyi 15 boksör arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
IBF sıralamasında yer alan Özbek boksörler
Boksör
Sıklet
Sıralamadaki yeri
Şampiyon
Bahodir Jalolov
Süper ağır sıklet
4. sıra
Filip Hrgovic
Isroil Madrimov
Süper yarı orta sıklet
6. sıra
Josh Kelly
Murodjon Ahmadaliyev
Süper horoz sıklet
4. sıra
Naoya Inoue
Mirazizbek Mirzaxalilov
Süper horoz sıklet
13. sıra
Naoya Inoue
Güncellenen sıralama, Özbek profesyonel boks temsilcilerinin uluslararası arenada konumlarını korumaya ve iyileştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle aynı sıklette iki Özbek boksörün sıralamada yer alması hayranlar için dikkat çekici bir durum.
Şimdi ana odak noktası, boksörlerin bir sonraki maçları ve sıralamada daha da yükselme fırsatları olacak.
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