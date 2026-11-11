IBF sıralamasını güncelledi: Dört Özbek boksör zirvede

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IBF sıralamasını güncelledi: Dört Özbek boksör zirvede

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), profesyonel boksörlerin yeni sıralamasını açıkladı. Güncellenen listede dört Özbek boksör yer aldı. Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov ve Murodjon Ahmadaliyev yerlerini korurken, Mirazizbek Mirzaxalilov üç basamak yükselerek 13. sıraya yerleşti.

Özbek profesyonel boks temsilcilerinin uluslararası sıralamalardaki varlığı devam ediyor. IBF tarafından açıklanan son sıralamada, ülkemizden dört boksör kendi sıkletlerinde en iyi dövüşçüler arasına girdi.

Bunlar arasında ağır sıklet temsilcileri, eski dünya şampiyonu Isroil Madrimov ve iki Özbek boksörün rekabet ettiği süper horoz sıklet temsilcileri bulunuyor.

Bahodir Jalolov ilk dörtte kaldı

Süper ağır sıklette Özbekistan'ı temsil eden Bahodir Jalolov, IBF sıralamasında 4. sıradaki yerini korudu.

Bu sıklette şampiyonluk kemeri Hırvat Filip Hrgovic'e ait. Jalolov'un ilk dörtte kalması, uluslararası profesyonel boks arenasındaki konumunu koruduğunu gösteriyor.

Isroil Madrimov da yerini korudu

Süper yarı orta sıklette Isroil Madrimov 6. sırada kaldı. Bu klasmanda şampiyonluk kemeri Britanyalı Josh Kelly'ye ait.

Madrimov'un sıralamadaki konumunun değişmemesi, bu sıkletteki güçlü boksörler arasındaki yerini koruduğu anlamına geliyor.

Murodjon Ahmadaliyev, Naoya Inoue'nin şampiyon olduğu sıklette

Süper horoz sıklette Murodjon Ahmadaliyev, IBF sıralamasındaki 4. sırasını korudu.

Bu klasmanda dünya boksunun yıldızlarından biri olan Japon Naoya Inoue şampiyon unvanını taşıyor. Ahmadaliyev'in ilk dörtteki yeri, bu sıkletteki yüksek rekabet gücünü ortaya koyuyor.

Mirazizbek Mirzaxalilov üç basamak yükseldi

Özbek boksörler arasında sıralamadaki en dikkat çekici yükseliş Mirazizbek Mirzaxalilov'a ait.

Süper horoz sıklette geçen ayki 15. sıradan 13. sıraya yükseldi. Bu sıklette de şampiyonluk kemeri Naoya Inoue'ye ait.

Böylece Mirzaxalilov, uluslararası sıralamadaki konumunu iyileştirerek en iyi 15 boksör arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

IBF sıralamasında yer alan Özbek boksörler

Boksör

Sıklet

Sıralamadaki yeri

Şampiyon

Bahodir Jalolov

Süper ağır sıklet

4. sıra

Filip Hrgovic

Isroil Madrimov

Süper yarı orta sıklet

6. sıra

Josh Kelly

Murodjon Ahmadaliyev

Süper horoz sıklet

4. sıra

Naoya Inoue

Mirazizbek Mirzaxalilov

Süper horoz sıklet

13. sıra

Naoya Inoue

Güncellenen sıralama, Özbek profesyonel boks temsilcilerinin uluslararası arenada konumlarını korumaya ve iyileştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle aynı sıklette iki Özbek boksörün sıralamada yer alması hayranlar için dikkat çekici bir durum.

Şimdi ana odak noktası, boksörlerin bir sonraki maçları ve sıralamada daha da yükselme fırsatları olacak.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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