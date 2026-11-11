IBF sıralamasını güncelledi: Dört Özbek boksör zirvede

Bunlar arasında ağır sıklet temsilcileri, eski dünya şampiyonu Isroil Madrimov ve iki Özbek boksörün rekabet ettiği süper horoz sıklet temsilcileri bulunuyor.

Özbek profesyonel boks temsilcilerinin uluslararası sıralamalardaki varlığı devam ediyor. IBF tarafından açıklanan son sıralamada, ülkemizden dört boksör kendi sıkletlerinde en iyi dövüşçüler arasına girdi.

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), profesyonel boksörlerin yeni sıralamasını açıkladı. Güncellenen listede dört Özbek boksör yer aldı. Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov ve Murodjon Ahmadaliyev yerlerini korurken, Mirazizbek Mirzaxalilov üç basamak yükselerek 13. sıraya yerleşti.

Murodjon Ahmadaliyev, Naoya Inoue'nin şampiyon olduğu sıklette

Süper horoz sıklette Murodjon Ahmadaliyev, IBF sıralamasındaki 4. sırasını korudu.

Bu klasmanda dünya boksunun yıldızlarından biri olan Japon Naoya Inoue şampiyon unvanını taşıyor. Ahmadaliyev'in ilk dörtteki yeri, bu sıkletteki yüksek rekabet gücünü ortaya koyuyor.

Mirazizbek Mirzaxalilov üç basamak yükseldi

Özbek boksörler arasında sıralamadaki en dikkat çekici yükseliş Mirazizbek Mirzaxalilov'a ait.

Süper horoz sıklette geçen ayki 15. sıradan 13. sıraya yükseldi. Bu sıklette de şampiyonluk kemeri Naoya Inoue'ye ait.

Böylece Mirzaxalilov, uluslararası sıralamadaki konumunu iyileştirerek en iyi 15 boksör arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

IBF sıralamasında yer alan Özbek boksörler

Boksör Sıklet Sıralamadaki yeri Şampiyon Bahodir Jalolov Süper ağır sıklet 4. sıra Filip Hrgovic Isroil Madrimov Süper yarı orta sıklet 6. sıra Josh Kelly Murodjon Ahmadaliyev Süper horoz sıklet 4. sıra Naoya Inoue Mirazizbek Mirzaxalilov Süper horoz sıklet 13. sıra Naoya Inoue

Güncellenen sıralama, Özbek profesyonel boks temsilcilerinin uluslararası arenada konumlarını korumaya ve iyileştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle aynı sıklette iki Özbek boksörün sıralamada yer alması hayranlar için dikkat çekici bir durum.

Şimdi ana odak noktası, boksörlerin bir sonraki maçları ve sıralamada daha da yükselme fırsatları olacak.