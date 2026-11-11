Aleksandr Mostovoy, yarınki Özbekistan - Rusya maçı için skor tahmininde bulundu

Yarın, 12 Kasım saat 20:00'de Taşkent'te Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasında prestijli bir hazırlık maçı başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Rus futbolunun yıldızlarından, eski ünlü futbolcu Aleksandr Mostovoy, yaklaşan maç hakkındaki görüşlerini dile getirerek sürpriz tahminlerde bulundu.

«Özbekistan son yıllarda itibarını artırdı»

Sport24 yayınına dayandırılan habere göre, Aleksandr Mostovoy Dünya Kupası sırasında Özbekistan milli takımının maçlarını dikkatle takip etti. Mostovoy, Özbek futbolunun son yıllarda büyük adımlar attığını ve uluslararası arenada itibarını önemli ölçüde artırmayı başardığını belirtti.

Buna rağmen eski futbolcu, yaklaşan maçta Rusya milli takımının şansını yüksek gördüğünü ve onlardan galibiyet beklediğini açıkça ifade etti.

«Rusya milli takımı Özbekistan'dan zayıf değil. Maçın 1:2 skorla Rusya lehine sonuçlanacağını düşünüyorum», — dedi Aleksandr Mostovoy.

Maç ve tahmin parametreleri Detaylar ve bilgiler Maçın tarihi ve saati 12 Kasım saat 20:00'de başlayacak Uzman görüşü Aleksandr Mostovoy (eski ünlü futbolcu) Özbekistan milli takımının değerlendirmesi Son yıllarda itibarını önemli ölçüde artırdı Mostovoy'un tahmini Rusya'nın 1:2 skoruyla galibiyeti Haber kaynağı Sport24 yayını

«İki takım arasında geçecek bu çekişmeli ve ilginç hazırlık maçının, taraftarlara gerçek anlamda yoğun futbol anları yaşatması bekleniyor.»

Taşkent'teki sürpriz karşılaşma öncesinde

Hatırlatalım, bu maç milli takımlarımız için yeteneklerini test etmek, yeni taktikler denemek ve uluslararası tecrübe kazanmak adına büyük önem taşıyor. Aleksandr Mostovoy'un tahmin ettiği gibi Rus futbolcular mı üstün gelecek, yoksa Fabio Cannavaro öğrencileri kendi taraftarları önünde beklenen harika sonucu mu alacak — bunu yarın akşam öğreneceğiz.

Sizce Aleksandr Mostovoy'un 1:2'lik tahmini gerçekleşecek mi, yoksa Özbekistan milli takımı buna karşı koyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!