Avrupa'daki anormal sıcak hava dalgası korkunç sonuçlara yol açtı

Haziran ayı sonunda Avrupa kıtasını etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası, 10 binden fazla ek ölüm vakasına neden oldu. Dpa haber ajansının, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) destekli EuroMOMO (Avrupa Ölüm İzleme) programı verilerine dayandırdığı habere göre durum oldukça ciddi.

Zamin.uz iklim anomalisinin yol açtığı endişe verici rakamları ve en çok etkilenen ülkelerin istatistiklerini sunuyor.

Sıcağın ana hedefi: 65 yaş üstü nüfus

Araştırma sonuçlarına göre, ısıyla bağlantılı ölümlerin büyük çoğunluğu yaşlılar arasında gerçekleşti. Hesaplamalara göre kurbanların 9 binden fazlasını 65 yaş üstü bireyler oluşturdu.

Uzmanlar, aşırı yüksek sıcaklıkların insan vücudunu şu şekilde olumsuz etkilediğini belirtiyor:

Sadece doğrudan sıcak çarpmasına neden olmakla kalmıyor;

Aynı zamanda kardiyovasküler, solunum yolu ve diğer kronik hastalıkları da ciddi şekilde ağırlaştırıyor.

Bu nedenle yaşlılar, sıcak hava etkilerine karşı en savunmasız risk grubunu oluşturuyor.

Ülke ve şehir bazında ek ölüm vakaları

EuroMOMO uzmanları, Avrupa genelinde 27 ülkenin ulusal istatistik verilerini analiz etti. Haziran ayının son haftasında en yüksek ek ölüm vakaları ağırlıklı olarak Fransa ve Belçika'da gözlemlendi. Diğer bağımsız araştırmalar ise şu somut rakamları ortaya koydu:

Bölge / Ülke / Şehir Kurban sayısı Önemli detaylar ve araştırma kaynağı Almanya ~5 100 kişi Robert Koch Enstitüsü (RKI) verisi. Bunun 4 310'u 22-28 Haziran arasındaki en sıcak haftaya denk geliyor. Ölenlerin yüzde 80'inden fazlası 75 yaş üstü. Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler) ~2 700 kişi Imperial College, Meteoroloji Servisi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu bilim insanları tarafından hesaplandı. Avrupa'nın 12 büyük şehri ~2 300 kişi Yukarıdaki bilimsel ekibin analizi. En çok ölüm vakası İtalya'nın Milano, Fransa'nın başkenti Paris ve İspanya'nın Barselona şehirlerinde kaydedildi.

Demografik boyut ve bilim insanlarının endişe verici sonucu

Araştırmalar, ısıyla bağlantılı ölümlerin kadınlar arasında erkeklere göre daha yaygın olduğunu gösterdi. Ancak bilim insanları bunu kadın fizyolojisine değil, ileri yaş gruplarında (yaşlılar arasında) kadın nüfusunun erkeklerden doğal olarak daha fazla olmasına bağlıyor.