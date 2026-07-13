Avrupa'daki anormal sıcak hava dalgası korkunç sonuçlara yol açtı

·9·Dünya
Avrupa'daki anormal sıcak hava dalgası korkunç sonuçlara yol açtı

Haziran ayı sonunda Avrupa kıtasını etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası, 10 binden fazla ek ölüm vakasına neden oldu. Dpa haber ajansının, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) destekli EuroMOMO (Avrupa Ölüm İzleme) programı verilerine dayandırdığı habere göre durum oldukça ciddi.

Zamin.uz iklim anomalisinin yol açtığı endişe verici rakamları ve en çok etkilenen ülkelerin istatistiklerini sunuyor.

Sıcağın ana hedefi: 65 yaş üstü nüfus

Araştırma sonuçlarına göre, ısıyla bağlantılı ölümlerin büyük çoğunluğu yaşlılar arasında gerçekleşti. Hesaplamalara göre kurbanların 9 binden fazlasını 65 yaş üstü bireyler oluşturdu.

Uzmanlar, aşırı yüksek sıcaklıkların insan vücudunu şu şekilde olumsuz etkilediğini belirtiyor:

  • Sadece doğrudan sıcak çarpmasına neden olmakla kalmıyor;

  • Aynı zamanda kardiyovasküler, solunum yolu ve diğer kronik hastalıkları da ciddi şekilde ağırlaştırıyor.

Bu nedenle yaşlılar, sıcak hava etkilerine karşı en savunmasız risk grubunu oluşturuyor.

Ülke ve şehir bazında ek ölüm vakaları

EuroMOMO uzmanları, Avrupa genelinde 27 ülkenin ulusal istatistik verilerini analiz etti. Haziran ayının son haftasında en yüksek ek ölüm vakaları ağırlıklı olarak Fransa ve Belçika'da gözlemlendi. Diğer bağımsız araştırmalar ise şu somut rakamları ortaya koydu:

Bölge / Ülke / Şehir

Kurban sayısı

Önemli detaylar ve araştırma kaynağı

Almanya

~5 100 kişi

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verisi. Bunun 4 310'u 22-28 Haziran arasındaki en sıcak haftaya denk geliyor. Ölenlerin yüzde 80'inden fazlası 75 yaş üstü.

Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler)

~2 700 kişi

Imperial College, Meteoroloji Servisi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu bilim insanları tarafından hesaplandı.

Avrupa'nın 12 büyük şehri

~2 300 kişi

Yukarıdaki bilimsel ekibin analizi. En çok ölüm vakası İtalya'nın Milano, Fransa'nın başkenti Paris ve İspanya'nın Barselona şehirlerinde kaydedildi.

Demografik boyut ve bilim insanlarının endişe verici sonucu

Araştırmalar, ısıyla bağlantılı ölümlerin kadınlar arasında erkeklere göre daha yaygın olduğunu gösterdi. Ancak bilim insanları bunu kadın fizyolojisine değil, ileri yaş gruplarında (yaşlılar arasında) kadın nüfusunun erkeklerden doğal olarak daha fazla olmasına bağlıyor.

Uzmanlar uyarıyor: İklim değişikliği nedeniyle Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgaları giderek daha sık tekrarlanıyor. Bu nedenle halkı, özellikle de yaşlıları korumaya yönelik önleyici tedbirlerin acilen güçlendirilmesi gerekiyor.

ФранцияБельгияГерманияБутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиРоберт Кох институти
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenlediHürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenlediBugün, 10:51Babası trende, küçük kız ise peronda yalnız kaldıBabası trende, küçük kız ise peronda yalnız kaldıBugün, 10:11Hamaney, ABD ve İsrail'i yeni bir açıklamayla uyardıHamaney, ABD ve İsrail'i yeni bir açıklamayla uyardıBugün, 08:55Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?Bugün, 08:43Bir saniyelik hata: eğitim sırasında makineli tüfek eğitmene döndü ve ateş açtı (video)Bir saniyelik hata: eğitim sırasında makineli tüfek eğitmene döndü ve ateş açtı (video)Bugün, 08:27Suşi sonrası ciddi komplikasyon: Doktorlar ne konuda uyarıyor?Suşi sonrası ciddi komplikasyon: Doktorlar ne konuda uyarıyor?Bugün, 08:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu