Brezilya futbolu, çevrimiçi bahis yasakları nedeniyle büyük kayıp riskiyle karşı karşıya

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Brezilya futbolu, çevrimiçi bahis yasakları nedeniyle büyük kayıp riskiyle karşı karşıya

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), ülkede çevrimiçi bahislerin yasaklanmasının yerel futbol sistemine vereceği mali zararı resmen değerlendirdi. Federal Yüksek Mahkeme'deki halka açık oturumlarda, yeni kısıtlamalar nedeniyle sadece 2027 yılında Brezilya futbolunun yaşayacağı kaybın yaklaşık 420 milyon Brezilya reali (yaklaşık 80 milyon dolar) olacağı belirtildi. Üstelik önümüzdeki yıllarda bu mali zararın daha da artması bekleniyor.

Bahis şirketleri ve kulüpler arasındaki milyonluk anlaşmalar

Konfederasyon tarafından sunulan verilere göre, şu anda bahis şirketleri Brezilya şampiyonasının ilk iki ligindeki 40 kulüpten 27'sinin ana (forma göğüs) sponsoru konumunda. Bu sponsorluk anlaşmalarının toplam değeri yaklaşık 1 milyar real seviyesinde olup, bu rakam söz konusu takımların tüm sponsorluk gelirlerinin tam yüzde 35'ini oluşturuyor.

CBF'ye göre, bahis şirketlerinin pazardan çekilmesi sponsorluk anlaşmalarının değerinde keskin bir düşüşe yol açacak. Sonuç olarak, ortaya çıkan mali açıkları ve kayıpları kapatmak amacıyla kulüpler futbolcularını daha aktif bir şekilde satmak zorunda kalacak, bu da transfer piyasasını ciddi şekilde etkileyecek.

Mali ve organizasyonel göstergeler

Detaylar ve veriler

2027 yılı tahmini kayıp

Yaklaşık 420 milyon real (yaklaşık 80 milyon dolar)

Sponsor kulüp sayısı

40 kulüpten 27'sinin ana sponsoru

Anlaşmaların toplam değeri

Yaklaşık 1 milyar real

Sponsorluk payı

Kulüplerin tüm sponsorluk gelirlerinin yüzde 35'i

Serie A'daki durum (öncesi)

20 kulüpten 14'ünün ana sponsoru

«Tüm Brezilya futbolu için bir kartopu etkisi oluşacak. Tüm ekosistem değerini kaybedecek. Hükümeti, halk sağlığını koruyan ve futbolun ekonomik çıkarlarını gözeten dengeli bir çözüm bulmaya çağırıyoruz», — denildi konfederasyonun resmi açıklamasında.

Yasanın kabulü ve bahis faaliyetlerinin durdurulması

Hatırlatmak gerekirse, bu yıl 25 Eylül'de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, bahis faaliyetlerini ve kumar reklamlarını tamamen yasaklayan belgeyi imzalamıştı. Bunun ardından, 6 Ekim'den itibaren tüm yasal operatörlerin siteleri ve mobil uygulamaları faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Kısıtlamalar getirilmeden önce bahis şirketleri, Brezilya Serie A'daki 20 kulüpten 14'ünün ana sponsoru olarak hizmet veriyordu.

Sizce hükümetin halk sağlığını düşünerek getirdiği bu katı yasaklar, Brezilya futbolunun ekonomik istikrarını ciddi şekilde sarsmayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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