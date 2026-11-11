Brezilya futbolu, çevrimiçi bahis yasakları nedeniyle büyük kayıp riskiyle karşı karşıya

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), ülkede çevrimiçi bahislerin yasaklanmasının yerel futbol sistemine vereceği mali zararı resmen değerlendirdi. Federal Yüksek Mahkeme'deki halka açık oturumlarda, yeni kısıtlamalar nedeniyle sadece 2027 yılında Brezilya futbolunun yaşayacağı kaybın yaklaşık 420 milyon Brezilya reali (yaklaşık 80 milyon dolar) olacağı belirtildi. Üstelik önümüzdeki yıllarda bu mali zararın daha da artması bekleniyor.

Bahis şirketleri ve kulüpler arasındaki milyonluk anlaşmalar

Konfederasyon tarafından sunulan verilere göre, şu anda bahis şirketleri Brezilya şampiyonasının ilk iki ligindeki 40 kulüpten 27'sinin ana (forma göğüs) sponsoru konumunda. Bu sponsorluk anlaşmalarının toplam değeri yaklaşık 1 milyar real seviyesinde olup, bu rakam söz konusu takımların tüm sponsorluk gelirlerinin tam yüzde 35'ini oluşturuyor.

CBF'ye göre, bahis şirketlerinin pazardan çekilmesi sponsorluk anlaşmalarının değerinde keskin bir düşüşe yol açacak. Sonuç olarak, ortaya çıkan mali açıkları ve kayıpları kapatmak amacıyla kulüpler futbolcularını daha aktif bir şekilde satmak zorunda kalacak, bu da transfer piyasasını ciddi şekilde etkileyecek.