Dmitriy Kuznetsov, Rusya'nın Özbekistan ile oynayacağı maç öncesinde neler söyledi?

Dmitriy Kuznetsov'a göre, Rusya milli takımı her iki rakibine karşı oynayacağı maçlarda da sahada inisiyatifi hiçbir zaman elden bırakmamalı. Bunun için ise her şeyden önce savunmada güvenli oynamak ve hücumda fırsatları akıllıca değerlendirmek gerekiyor.

Eski SSCB milli takımı orta saha oyuncusu Dmitriy Kuznetsov, Rusya milli takımının Kasım ayında Özbekistan ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde görüşlerini paylaştı. «RB Sport» yayınına verdiği röportajda eski futbolcu, Valeriy Karpin'in öğrencilerinden neler beklediğini açıkça ifade etti.

«Rusya milli takımından öncelikle güzel değil, kaliteli bir futbol bekliyorum. Futbolcularımızın rakip kalesi önünde ortaya çıkan pozisyonlarda doğru kararlar vermesini, savunmada ise güvenli oynamasını istiyorum, çünkü her maç aslında bununla başlar. Bence milli takım, Özbekistan ve Venezuela karşısına güçlü taraf olarak çıkmalı», dedi Dmitriy Kuznetsov.

Maç ve takım parametreleri Detaylar ve bilgiler Uzman görüşü Dmitriy Kuznetsov (Eski SSCB milli takımı orta saha oyuncusu) Özbekistan ile maç 12 Kasım'da Taşkent şehrinde gerçekleşecek Venezuela ile maç 17 Kasım'da Krasnodar şehrinde oynanacak Ekim ayı sonuçları İran (2:0), Namibya (6:0) ve Nijerya (3:3) Uluslararası statü Rusya milli takımları ve kulüpleri 2022 baharından beri resmi müsabakalardan men edilmiş durumda

«İki takım arasındaki bu çekişmeli ve ilginç geçmesi beklenen hazırlık maçının, taraftarlara gerçek anlamda yoğun futbol anları sunması bekleniyor.»

Önümüzdeki önemli sınavlar ve takımın durumu

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı yarın, 12 Kasım'da Taşkent'te başlayacak. Ardından Rusya milli takımı Krasnodar şehrine giderek, 17 Kasım'da Venezuela temsilcilerine karşı sahaya çıkacak.

Bilgi için belirtelim, Ekim ayında Rusya milli takımı üç hazırlık maçı yapmış, İran'ı 2:0, Namibya'yı 6:0 mağlup etmiş, Nijerya ile oynanan maç ise 3:3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Rusya milli takımları ve kulüplerinin 2022 baharından beri resmi uluslararası müsabakalara katılımının yasak olduğu bir ortamda, bu tür hazırlık maçları takım için ana uygulama alanı haline gelmiştir.

Sizce, Dmitriy Kuznetsov'un dediği gibi, Rusya milli takımı Özbekistan karşısında deplasmanda inisiyatifi eline alabilecek mi, yoksa Fabio Cannavaro öğrencileri kendi taraftarları önünde üstünlüğü koruyabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!