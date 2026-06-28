2026 Dünya Kupası: Son 32 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu: Artık Play-off Zamanı!

·87·Spor
2026 Dünya Kupası: Son 32 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu: Artık Play-off Zamanı!

Dünya Kupası grup aşaması maçları resmen sona erdi. Artık turnuvanın en heyecanlı ve hatayı affetmeyen kısmı olan play-off aşaması başlıyor. Son 32 turuna yükselen tüm milli takımlar ilk rakiplerini öğrendi.

Son 32 turu tüm eşleşmeler:

Bu yılki play-off eşleşmeleri oldukça ilgi çekici görünüyor. Hangi maç sizi daha çok heyecanlandırıyor?

  • Almanya — Paraguay

  • Fransa — İsveç

  • Güney Afrika — Kanada

  • Hollanda — Fas

  • Portekiz — Hırvatistan (Merkez maçlardan biri!)

  • İspanya — Avusturya

  • ABD — Bosna Hersek

  • Belçika — Senegal

  • Brezilya — Japonya

  • Fildişi Sahili — Norveç

  • Meksika — Ekvador

  • İngiltere — Kongo DR

  • Arjantin — Yeşil Burun Adaları

  • Avustralya — Mısır

  • İsviçre — Cezayir

  • Kolombiya — Gana

2026 Dünya Kupası: Son 32 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu: Artık Play-off Zamanı!

İlk başlangıç: Play-off'lar bu gece başlıyor!

Belirtmek gerekir ki, 2026 Dünya Kupası'nın ölüm kalım savaşları çok bekletmeyecek. Play-off maçları 28 Haziran'dan 29 Haziran'a geçiş gecesinde başlayacak.

Turnuvanın bu aşamasını açacak olan ilk maçta Kanada ve Güney Afrika milli takımları karşı karşıya gelecek. Doğu yarım küre taraftarları için maç Taşkent saatiyle 00:00'da başlayacak.

Sizce hangi takımlar son 16 turuna yükselecek? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın! Mundial'in en ateşli mücadelelerini kaçırmayın.

FIFAAlmanyaFransaBrezilyaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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