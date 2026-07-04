Fransa ciddi kayıp yaşadı: Paraguay'a karşı Tchuamenisiz oynayacak

Fransa millî takımı, dünya şampiyonası son 16 turu öncesinde ciddi bir kayıp yaşadı. Takımın orta saha oyuncusu Aurélien Tchuameni sakatlık nedeniyle Paraguay'a karşı oynanacak önemli maçta sahada olamayacak.

Tchuameni antrenmanda sakatlandı

RMC Sport'un haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu antrenman sırasında uyluk bölgesinden sakatlandı.

Bu nedenle Tchuameni, eleme turunda Paraguay'a karşı oynanacak maçı kaçıracak. Ne zaman sahalara döneceği ise şu an için bilinmiyor.

Yerini Manu Koné alabilir

Fransa millî takımı teknik ekibi, Tchuameni'nin yerine ilk 11'de Manu Koné'yi sahaya sürme ihtimalini değerlendiriyor.

Tchuameni, bu dünya şampiyonasında Fransa formasıyla şu ana kadar üç maçta görev almıştı.

Fransa, İsveç'i farklı mağlup etti

Didier Deschamps'ın öğrencileri, son 32 turunda İsveç millî takımını 3-0'lık skorla rahat bir şekilde yendi.

Fransızlar bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi, ancak sonraki maç öncesinde önemli orta saha oyuncularından birini kaybetti.

Paraguay, Almanya'yı sürpriz bir şekilde eledi

Paraguay millî takımı ise eleme turunun ilk aşamasında büyük bir sürprize imza attı.

Güney Amerikalılar, Almanya ile normal ve uzatma sürelerinde galibi belirleyemedi. Penaltı atışlarında ise "Nationalelf"i mağlup ederek bir sonraki tura çıktı.

Artık Fransa, sürpriz yaratan Paraguay'a karşı Tchuamenisiz mücadele edecek.