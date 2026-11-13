Portekiz Milli Takımı, Ronaldo'ya saygı göstermek için nasıl bir girişimde bulundu?

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Portekiz Milli Takımı, Ronaldo'ya saygı göstermek için nasıl bir girişimde bulundu?

Portekiz Milli Takımı, tarihinin en büyük futbolcularından biri olan ve uluslararası kariyerini noktalayan Cristiano Ronaldo'ya saygı göstermek amacıyla özel ve etkileyici bir girişimde bulunmaya karar verdi.

Danimarka maçındaki özel 7 numara

A Bola gazetesinin haberine göre, Portekizli futbolcular UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka ile oynanacak iç saha maçında sahaya tam olarak 7 numaralı formalarla çıkacaklar. Bu şekilde takım üyeleri, yakın zamanda milli takıma veda eden efsanevi forvete olan sonsuz minnettarlıklarını ifade etmek istiyorlar.

Bu önemli karar; Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ve takım kaptanları Bernardo Silva, Rúben Dias ve Bruno Fernandes'in katıldığı özel bir toplantıda alındı.

Girişimin detayları

Bilgiler ve göstergeler

Ana neden

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması

Özel hareket

Danimarka maçında herkesin 7 numara ile sahaya çıkması

Katılımcılar

Federasyon yönetimi, teknik direktör ve kaptanlar

Sıradaki maçlar

Kasım ayı arası: Danimarka ve Galler maçları

Önümüzdeki önemli maçlar

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz Milli Takımı Kasım ayı uluslararası maç takviminde Danimarka ve Galler ile karşılaşacak. Taraftarların büyük bir merakla beklediği Danimarka ile oynanacak kritik maç 15 Kasım tarihine planlandı.

Sizce Portekiz Milli Takımı'nın Ronaldo onuruna yaptığı bu jest, takıma ekstra bir motivasyon sağlar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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